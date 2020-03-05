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Какие мероприятия отменяются из-за коронавируса, рассказал Елжан Биртанов

5 Марта 2020 17:50
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Какие мероприятия отменяются из-за коронавируса, рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о мероприятиях, которые будут отменяться для профилактики распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с угрозой коронавирусной инфекции вводятся соответствующие ограничения . Отменяются, в первую очередь, праздничные мероприятия. Мероприятия, которые можно отсрочить, конференции, соревнования многие отменены», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, некоторые мероприятия отменяются заблаговременно.

«В том числе, спортивные, культурные мероприятия. В будущем может быть включена в первую категорию еще одна страна. Поэтому мы всех заранее предупреждаем. Ограничить путешествия, не выезжать. Исходя из того, что ситуация по заболеваемости каждый день меняется, мы круглосуточно эту ситуацию оцениваем», - отметил министр.

«Централизованно приказа об отмене мероприятий или закрытии каких-то общественных мест - нет. Есть соответствующий план, по которому аким того или иного региона имеет право сам такие меры принимать и объявлять. Исходя из региона, у нас совершенно разная ситуация по эпидобстановке, по угрозам. Поэтому смысла вводить карантин у нас нет, условно говоря, один регион у нас в глубине территории находится - там риски одни, другой регион имеет международный аэропорт, каждый день прибывают люди», - подчеркнул спикер.

Е. Биртанов привел пример.

«Вы видели в КНР, карантин был введен только в провинции Хубей, какие-то определенные ограничения были в Пекине. В остальных городах жизнь спокойно продолжалась. Также в Южной Корее и в Италии. Нужно очень взвешено относиться, мы не должны верить тому, что такая угроза остановит жизнь в нашей стране, экономику нашей страны. Но превентивно то, что можно отменить без каких-то потерь - это все делается. Независимо от рода деятельности, у нас на карантине есть и спортсмены, и преподаватели, бизнесмены, и просто граждане, и члены экипажа. Для всех правила едины», - заключил министр.



Фото: ortcom.kz

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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Азамат Сыздыкбаев

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