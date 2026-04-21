Какие меры принимают в Казахстане в сезон пикового потребления воды

Соответствующая работа ведется Министерством водных ресурсов и ирригации.

Как сообщили в ведомстве, приоритетом остается эффективное водопользование во всех отраслях экономики. Для этого принимается комплекс мер — от законодательных изменений до расширения господдержки.

Одним из ключевых шагов стало принятие нового Водного кодекса. Если ранее вода рассматривалась преимущественно как экономический ресурс, то теперь закреплен ее статус как важнейшего элемента экосистемы. Введено понятие «экологический сток» — минимально допустимый уровень воды, необходимый для сохранения рек, озер и морей.

Фото: Минводы и ирригации РК

Для промышленных предприятий предусмотрен поэтапный переход на системы повторного и оборотного водоснабжения. На это отводится семь лет. В часстности, два года — на подготовку, пять лет — на реализацию. В случае невыполнения требований планируется сокращение разрешенных объемов водопользования.

Отдельное внимание уделено сельскому хозяйству. Введены целевые индикаторы по снижению доли влагоемких культур, а также правила пользования поливной водой. В частности, тарифы будут повышаться при самовольной замене культур на более водозатратные или использовании воды без договора.

Параллельно расширяются меры государственной поддержки. Доля возмещения затрат фермеров на внедрение водосберегающих технологий увеличена с 50% до 80%. При их использовании субсидии на поливную воду достигают 85% в зависимости от тарифа.

Фото: Минводы и ирригации РК

Также планируется внести изменения в правила субсидирования. В перечень технологий могут включить лазерное планирование полей, компенсацию затрат на электроэнергию для подъема подземных вод, а также влагозарядковый полив и промывку засоленных почв.

В 2026–2028 годах финансирование внедрения водосберегающих технологий увеличено в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом — до 214,6 млрд тенге. Еще 13,5 млрд тенге направят на субсидирование услуг по подаче воды сельхозпроизводителям.

Принятые меры уже дают эффект. По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий достигла 543,5 тыс. гектаров, что позволило сэкономить 874 млн кубометров воды.

Отметим, что технологии водосбережения обсудят в Астане на предстоящем региональном экологическом саммите с 22 по 24 апреля.