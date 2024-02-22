Какие меры принимают в Карагандинской области для сдерживания цен

В Карагандинской области предпринимаются необходимые меры для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Это мониторинг цен, меморандумы с торговыми сетями по снижению торговой надбавки, договоры с местными производителями по поставке СЗПТ по сниженным ценам (оборотная схема), содействие в заключении прямых договоров (без посредников) между сельхозпроизводителями и супермаркетами, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Согласно статданным, в прошлом году по сравнению с 2022-м в области удалось снизить цены по двум наименованиям – капусте и моркови. В январе 2024-го было зафиксировано снижение уже по семи наименованиям – мука первого сорта, гречка, подсолнечное масло, окорочка, сахар, картофель и лук.

В отделе предпринимательства и сельского хозяйства Караганды на примере областного центра рассказали о мониторинге цен на социально значимые продукты. Контроль цен идёт каждый день, при этом особое внимание уделяется сезонному поднятию на каждый из социально значимых продовольственных товаров.

- При посещении магазинов и рынков отслеживается наличие товара и отпускная цена. В случае если торговая надбавка, которая установлена действующим законодательством 15 % от закупочной цены, превышена, оповещается контролирующий орган, – сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Караганды.

На сегодняшний день СПК «Сарыарка» заключены договоры по оборотной схеме с несколькими карагандинскими компаниями. Обязались снабжать горожан социально значимыми товарами по сниженным ценам «Корпорация «Караганды-Нан», «Карагандинский мелькомбинат» и «Агрофирма «Курма». На прилавки супермаркетов и в социальные павильоны поставляется хлеб из муки пшеничной 1-го сорта по цене 90 тенге за булку, весовые рожки по розничной цене до 253 тг/кг, пшеничная мука первого сорта – цена в розницу до 154 тг./кг, яйца первой категории, которые доходят до конечного потребителя по 48 тг./шт.

Кроме того, управление сельского хозяйство заключило меморандум с птицефабрикой «Акнар» на поставку окорочков (заморозка) по льготной цене – 1080 тг./кг. В розницу цена не должна превышать 1188 тг./кг. Поставка начнётся на следующей неделе.

В ведомстве отметили, что стараются охватить все районы города. В частности, яйца реализуются в Сортировке, Рабочем посёлке, Новой Тихоновке и на Кирзаводе-3, 4.

Со всеми крупными сетями супермаркетов, а также более 200 малыми магазинами заключены меморандумы о непревышении 10%-ной торговой надбавки на СЗПТ.

В течение трёх ближайших месяцев – с марта по май – запланированы сельскохозяйственные ярмарки. Участвовать в них будут сельхозпроизводители области и города. Ярмарки пройдут в трёх секторах Караганды – в Пришахтинске, Майкудуке и на Юго-Востоке. По ценам на 10–15 % ниже рыночных горожане смогут приобрести мясную, молочную и бакалейную продукцию, овощи, яйца, рыбу.