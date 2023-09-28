Какие меры принимают для профилактики травматизма в школах столицы

Межведомственная мониторинговая группа проверяет школы Астаны на безопасность. Об этом сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге Службы коммуникаций столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- По 10-й школе была создана межведомственная мониторинговая группа, в состав которой вошли сотрудники акимата, ДЧС и ДВД. Все объекты образования проверены, выявлены аналогичные нарушения на спортивных сооружениях в трех школах. Но эти нарушения были сразу устранены, до начала учебного года. В целом, процесс по подготовке к учебному году постоянно на контроле акимата. В течение учебного года мы, совместно с попечительскими советами, будем продолжать мониторинг и, при выявлении таких фактов будем сразу устранять нарушения, – сказал К.Сенгазыев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в начале августа текущего года на территории школы №10 города Астаны на мальчика упали футбольные ворота, от полученных травм ребенок скончался.

Заместитель акима столицы Есет Байкен ответил на вопросы касательно мер, принятых после случая в школе №14, когда школьник упал с лестницы.

- Каждый случай уникален. Здесь системного, однотипного характера ситуации не выявлено. Все они индивидуально касаются определенных моментов. Что касается 14-й школы, здесь также были проведены соответствующие работы по текущему ремонту, приведению в соответствие испорченных элементов ремонта, учебных процессов, в классах и так далее. Но, так как школа существует уже около 40 лет, исторически, между перилами и лестницей не было никогда решеток ограждения. Конечно, случай с Тамерланом помог нам по-другому оценивать факты безопасности детей в школах, – сказал заместитель акима.

По его словам, сейчас рассмотрены все возможные варианты падения детей на лестницах. В школе №14 решетки установлены. В аналогичных типовых школах мониторинговой группой подобных недостатков не выявлено, но выявлены и устранены другие проблемы. Работа мониторинговой группы продолжается.