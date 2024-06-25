Какие меры принимает Миннауки РК для борьбы с продажей поддельных дипломов

Комитет высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК разъяснил, какие меры принимаются для борьбы с продажей поддельных дипломов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С 2021 года, в соответствии со статьей 39 Закона «Об образовании», высшие учебные заведения, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью и внесенные в список аккредитующих органов, а также зарегистрированные, кроме Академии правосудия, военных, специальных, учебных заведений, реализующих учебные программы по высшему и послевузовскому образованию в сфере здравоохранения, выдают документы об образовании собственного образца. Министерство утвердило основные требования, предъявляемые к содержанию документов собственного образца, выдаваемых выпускникам высших учебных заведений, серию документов об образовании. Генерация номеров и QR-кодов документов собственного образца осуществляется с помощью специального сервиса «Генерация номеров документов об образовании», – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Генерация осуществляется на основе данных о студентах в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). Специальный сервис, благодаря интеграции системы университетов с ИС ЕПВО, дает возможность представителю высшего учебного заведения создавать серию и номера только в случае наличия полных сведений о студенте (специальность, успеваемость, освоение достаточного количества академических кредитов по учебной программе, наличие приказа о поступлении на учебу/переводе, переходе с курса на курс).