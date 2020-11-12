Какие медуслуги можно получить в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Только за прошедшие 9 месяцев за оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках медстраховки фондом Алматинского филиала медстрахования было выплачено более 5,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане с внедрением обязательного социального медицинского страхования наращивается объем высокотехнологичных медуслуг.

Это, в первую очередь, операции на открытом сердце, трансплантация сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях головного мозга, лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, хирургические вмешательства высокой степени сложности. На сегодняшний день в Казахстане оказывается порядка 70 видов ВТМУ (высокотехнологичных медицинских услуг).

Многие задаются вопросом, что нужно сделать, чтобы получить бесплатно дорогое обследование или операцию?

Как сообщили в алматинском филиале ФСМС, если человек заболел и нуждается в диагностике и лечении с использованием дорогостоящих технологий, то вне зависимости от места проживания, он может получить необходимую медицинскую помощь, будучи застрахованным в системе ОСМС.

«Госпитализация на оказание данных услуг проводится в плановом порядке. Пациент обращается в свою поликлинику, его регистрируют на портале бюро госпитализации с предварительной консультацией от принимающей МО. Если же оказание медуслуг невозможно провести на местном уровне, то комиссия рассматривает госпитализацию пациента на республиканском уровне. В случае наличия всех необходимых показаний и пакета документов, решение принимается в течение двух дней. При положительном решении, оформляется направление и формируется дата госпитализации», - рассказали в ведомстве.

С 2020 года в рамках ОСМС высокотехнологичные медицинские услуги проводятся и в Городской клинической больнице №7 г. Алматы. На сегодняшний день в ГКБ № 7 оказываются 10 видов ВТМУ в таких направлениях, как нейрохирургия, сосудистая нейрохирургия, травматология-ортопедия, интервенционная хирургия и аритмология.

По словам заведующего отделом медицинской статистики Максата Мамыркула, материально-техническая база, а также кадровый потенциал позволяют им успешно проводить операции пациентам по замене тазобедренных и коленных суставов, имплантации дефибриллятора на сердце, имплантации стентов во внутричерепные артерии, эндоваскулярной эмболизации аневризмы, стоимость которых варьируется от 1,5 млн до 6 млн тг.

«С каждым годом в стране наращивается объем высокотехнологичных медицинских услуг. К примеру, нашей больнице в 2020 году в рамках ОСМС было выделено порядка 1 млрд тг. Уже более 170 пациентов успели получить необходимые медуслуги, требующих использования новейших технологий диагностики, лечения и медицинской реабилитации», - рассказал Максат Мамыркул.

Как отметил директор Алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, все эти полученные пациентами высокотехнологичные медицинские услуги оплачиваются за счет средств фонда медстрахования.

«Тут очень важно понимать, какими преимуществами могут пользоваться застрахованные граждане. Став участником системы ОСМС, при наступлении планового страхового случая пациенты могут получать несколько видов дорогостоящих услуг и избежать непредвиденных расходов»,- прокомментировал директор филиала.