Какие медуслуги и лекарства доступны жителям столицы в рамках ОСМС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 января 2020 года общее количество прикрепленных граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи в Нур-Султане составило 1 191 650 человек. В рамках ОСМС оказывались услуги профосмотра, консультативно-диагностическую и стационарную помощь, а также восстановительное лечение. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ».
«При этом с начала года дорогостоящие виды исследований, включая КТ и МРТ, медико-генетические исследования, дорогостоящие лабораторные услуги оказываются бесплатно всем пациентам по показаниям и направлению врача ПМСП», – сообщил Тимур Муратов.
Также с января расширен перечень лекарственных средств, которые предоставляются на амбулаторном уровне. В частности, в него включены новые нозологии по 29 взрослым заболеваниям и 53 детским.
Как отметил директор столичного филиала «Фонд социального здравоохранения» Нурлыбек Кабдыкапаров, ведется постоянная обратная связь с получателями услуг.
«Контакт-центр 1406 является горячей линией по обращениям и жалобам граждан. По вопросам оказания медицинских услуг в контакт-центре фонда по городу Нур-Султану в период с 1 января по 1 ноября 2020 года зафиксировано 92 241 обращение, все они рассмотрены специалистами отдела», – сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.
На странице столичного акимата в Instagram напомнили, что проверить свой статус в системе ОСМС можно через официальные сервисы – на сайте ФСМС fms.kz, мобильное приложение «Qoldau 24/7», Saqtandyru-bot в Telegram.
«Скачав приложение Qoldau 24/7, можно оставить обращение, благодарность, предложения, также получить консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг», - говорится в сообщении.
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