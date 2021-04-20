НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие медучреждения Нур-Султана перепрофилированы в стационары для лечения больных с коронавирусом? Об этом рассказал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в Нур-Султан в борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано 15 стационаров. В последние две недели нам пришлось перепрофилировать несколько стационаров: наша железнодорожная больница и кожно-венерологический диспансер. Ввиду роста заболеваемости также пришлось перепрофилировать Главный военный клинический госпиталь. Также к приему пациентов готов стационар на базе отеля Ramada Plaza. Если будет потребность, она также будет задействована», – заверил руководитель управления общественного здравоохранения города.

В ходе онлайн-брифинга он напомнил о том, что единственным спасением от коронавирусной инфекции является вакцинация.

«Вопрос заботы о своем здоровье – индивидуальный вопрос. Каждый человек расходует свое здоровье, как хочет и может. А в этом случае, когда все переживают такую сложную пандемию, которая тяжело поддается лечению, вакцинация остается единственным способом защиты. Поэтому мы будем активно агитировать и разъяснять. Народ самостоятельно и без агитации приходит вакцинироваться. Думаю, чем больше будет процент вакцинированных, и у тех людей, у которых немного иное мнение, поменяются взгляды. У людей появится доверие к вакцинам. Наше единственное спасение – вакцинация и наша общая цель – вернуться к нормальной обычной жизни», – добавил Тимур Муратов.