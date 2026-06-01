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    Какие медицинские колледжи проверят в 2026 году

    Министр здравоохранения Казахстана утвердил перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, которые пройдут государственную аттестацию в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты медики врачи студенттер медиктер дәрігер
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Соответствующий приказ подписан 26 мая 2026 года.

    В перечень вошли четыре организации образования в сфере подготовки медицинских кадров.

    Во втором квартале 2026 года государственную аттестацию пройдет Частное учреждение образования «Медицинский колледж имени Мәриям».

    На третий квартал запланирована аттестация ТОО «Медицинская академия последипломного образования».

    В четвертом квартале государственную аттестацию пройдут Медицинский колледж «KSPH» при Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ», а также ТОО «Медико-фармацевтический колледж №1».

    Государственная аттестация проводится для оценки соответствия организаций образования государственным общеобязательным стандартам и требованиям в сфере подготовки специалистов.

    Приказ вступил в силу со дня его подписания.

    Ранее масштабное обновление системы колледжей представили в Мажилисе.

    Здравоохранение Колледжи Студенты Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор