Какие медицинские колледжи проверят в 2026 году
Министр здравоохранения Казахстана утвердил перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, которые пройдут государственную аттестацию в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий приказ подписан 26 мая 2026 года.
В перечень вошли четыре организации образования в сфере подготовки медицинских кадров.
Во втором квартале 2026 года государственную аттестацию пройдет Частное учреждение образования «Медицинский колледж имени Мәриям».
На третий квартал запланирована аттестация ТОО «Медицинская академия последипломного образования».
В четвертом квартале государственную аттестацию пройдут Медицинский колледж «KSPH» при Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ», а также ТОО «Медико-фармацевтический колледж №1».
Государственная аттестация проводится для оценки соответствия организаций образования государственным общеобязательным стандартам и требованиям в сфере подготовки специалистов.
Приказ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее масштабное обновление системы колледжей представили в Мажилисе.