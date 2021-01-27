Какие медикаменты могут бесплатно получить казахстанцы при коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе мониторинга на столичном складе ТОО «СК-Фармация», где хранятся медицинские изделия и лекарственные препараты, пресс-секретарь компании Айгерим Смаилова пояснила, какие лекарства можно бесплатно получить в клиниках, если у пациента диагностировали коронавирус, и куда нужно обратиться, если возникли вопросы по бесплатному получению медикаментов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы находимся в северном хабе. По всей стране действуют четыре крупных хаба. В несколько областей Казахстана отправляем лекарства через них. Как говорили ранее, сформирован двухмесячный запас лекарственных средств, в который включены 44 наименований. Однако сейчас список обновился. Препарат «Ремедисивир» исключили из протокола лечения и убрали из списка. Кроме того, заменены три вида препаратов. То есть, сейчас сформирован запас лекарств из 40 наименований. Эти лекарственные средства каждый месяц должны хватать 60 тысячам пациентов. То есть, если из этого фонда будут отгружены медикаменты, нужно сразу же пополнять запас», - отметила пресс-секретарь «СК-Фармация».

По ее словам, на хабы выделены 8,2 млрд тенге. В целом во всех хабах хранятся лекарственные средства на 6,77 млрд тенге.

«В связи с увеличением количества заболеваемых в медицинских организациях в клиниках была введена новая ноозология под названием COVID-19. То есть, в случае заболевания коронавирусом участковый врач должен вам бесплатно выдать 5 видов лекарств. Для этого ПЦР-справка не требуется. Вам бесплатно выдают два жаропонижающих лекарств: ибупрофен и парацетамол, также 3 антикоагулянта. Если возникнут проблемы с бесплатным получением лекарств, можно позвонить по короткому номеру 1439», - сообщила Айгерим Смаилова.

Она также отметила, что в период пандемии работа складов изменилась.

«Склады работают без перерыва по нескольким сменам. Лекарства долго не хранятся в складах, по мере возможности отправляем в медицинские организации. Стоит отметить, что 48 % лекарств против коронавируса производятся в Казахстане», - добавила пресс-секретарь ТОО «СК-Фармация» Айгерим Смаилова.