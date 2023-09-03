Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в Казахстане узнал корреспондент МИА «Казинформ», обратившись на страницу ФОМС.
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:
- - cкорая медицинская помощь, включая медицинскую авиацию;
- - первичная медико-санитарная помощь, включая диагностику, лечение, профилактические осмотры, санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;
- - специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая профилактику и диагностику вич-инфекции и туберкулеза, услуги при неотложных состояниях, диагностика и лечение при социально-значимых и хронических заболеваний;
- - специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях, включая лечение при социально-значимых и хронических заболеваниях; услуги стационара на дому;
- - специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, включая лечение инфекционных, паразитарных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подозрение на них;
- - обеспечение лекарственными средствами, включая медицинские изделия, иммунобиологические лекарственные препараты при оказании скорой и специализированной помощи ПМСП в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.