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Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
3 Сентября 2023, 20:43
Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в Казахстане узнал корреспондент МИА «Казинформ», обратившись на страницу ФОМС.

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

  • - cкорая медицинская помощь, включая медицинскую авиацию;
  • - первичная медико-санитарная помощь, включая диагностику, лечение, профилактические осмотры, санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;
  • - специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая профилактику и диагностику вич-инфекции и туберкулеза, услуги при неотложных состояниях, диагностика и лечение при социально-значимых и хронических заболеваний;
  • - специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях, включая лечение при социально-значимых и хронических заболеваниях; услуги стационара на дому;
  • - специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, включая лечение инфекционных, паразитарных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подозрение на них;
  • - обеспечение лекарственными средствами, включая медицинские изделия, иммунобиологические лекарственные препараты при оказании скорой и специализированной помощи ПМСП в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

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