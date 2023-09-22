Какие марки угнанных авто чаще всего завозят в Казахстан

Из какой страны чаще всего пригоняют в Казахстан угнанныеавтомобили сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Наибольшее количество криминальных автомашин, обнаруженных на территории нашей страны, были похищены в Российской Федерации. Согласно статистических данных, самыми угоняемыми марками автомашин являются транспортные средства российского производства, далее идут –Тойота, Мазда, Ниссан, Хюндай и Ауди, - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В МВД пояснили, что при покупке поддержанной автомашины (стоящей на учтете РК) необходимо обязательно убедиться в наличии документов и их подлинности. Далее необходимо осмотреть транспортное средство. Осмотр желательно произвести в специализированном СТО, где смогут проверить идентичность номерных агрегатов, указанных в документах и на самой автомашине.

Далее уже в спецЦОНе переоформить автомашину, где проверят наличие долгов по налогам и штрафам, стоит ли машина в залоге, а также находится ли она в розыске. По возможности нужно исключить оформление через выдачу различного рода доверенностей.