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    11:10, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие марки угнанных авто чаще всего завозят в Казахстан

    автомобили
    Фото: МИА "Казинформ"

    Из какой страны чаще всего пригоняют в Казахстан угнанныеавтомобили сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Наибольшее количество криминальных автомашин, обнаруженных на территории нашей страны, были похищены в Российской Федерации. Согласно статистических данных, самыми угоняемыми марками автомашин являются транспортные средства российского производства, далее идут –Тойота, Мазда, Ниссан, Хюндай и Ауди, - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В МВД пояснили, что при покупке поддержанной автомашины (стоящей на учтете РК) необходимо обязательно убедиться в наличии документов и их подлинности. Далее необходимо осмотреть транспортное средство. Осмотр желательно произвести в специализированном СТО, где смогут проверить идентичность номерных агрегатов, указанных в документах и на самой автомашине.
    Далее уже в спецЦОНе переоформить автомашину, где проверят наличие долгов по налогам и штрафам, стоит ли машина в залоге, а также находится ли она в розыске. По возможности нужно исключить оформление через выдачу различного рода доверенностей.

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