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Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Казахстане

23 Августа 2021 13:18
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Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов назвал марки автомашин, чаще всего угоняемых в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наиболее угоняемые марки автомобилей – это Мерседес, Тойота, Мазда, БМВ, Фольксваген и Лексус», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, он озвучил степень раскрываемости хищения автомашин.

«В настоящее время в результате принимаемых мер МВД раскрываемость улучшена на 3,7% и составила 74,3. В прошлом году 70% была раскрываемость», - заключил спикер.

Ранее К. Нурмагамбетов рассказал о результатах проведения широкомасштабной акции «Автомобиль».

«Министерством в период с 16 по 22 августа в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Автомобиль», где было задействовано свыше 5 тысяч (4642) сотрудников полиции, силами которых за указанный период раскрыто 118 хищений автомашин (краж - 25, угонов - 93). В период отработок создано и выставлено 433 поста, в том числе в приграничных районах с соседними государствами», - сказал К. Нурмагамбетов.

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#Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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