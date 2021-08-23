Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов назвал марки автомашин, чаще всего угоняемых в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее угоняемые марки автомобилей – это Мерседес, Тойота, Мазда, БМВ, Фольксваген и Лексус», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, он озвучил степень раскрываемости хищения автомашин.

«В настоящее время в результате принимаемых мер МВД раскрываемость улучшена на 3,7% и составила 74,3. В прошлом году 70% была раскрываемость», - заключил спикер.

Ранее К. Нурмагамбетов рассказал о результатах проведения широкомасштабной акции «Автомобиль».

«Министерством в период с 16 по 22 августа в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Автомобиль», где было задействовано свыше 5 тысяч (4642) сотрудников полиции, силами которых за указанный период раскрыто 118 хищений автомашин (краж - 25, угонов - 93). В период отработок создано и выставлено 433 поста, в том числе в приграничных районах с соседними государствами», - сказал К. Нурмагамбетов.