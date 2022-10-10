Какие марки авто чаще всего угоняют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане похитили 909 единиц автотранспорта. Из них нашли и вернули законным владельцам 775, это 85,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о наиболее похищаемых автомашинах, как наиболее привлекательных и ликвидных для криминальных структур, то можно выделить автомобили марок «Toyota», «Lexus», которых в текущем году объявлено в розыск более 60 единиц. 85% из которых обнаружили и вернули владельцам», - сказал в ходе брифинга старший оперуполномоченный департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Кудияр Нурсеитов.

По его данным, за последние 5 лет в странах СНГ обнаружили более 50 автомашин, похищенных в Казахстане. Внутри страны нашли около 200 единиц автотранспорта, украденного на территории государств Содружества.

«Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей», - добавил Кудияр Нурсеитов.