Какие лекарства не стоит принимать перед вакцинацией от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие лекарственные средства не стоит принимать перед вакцинаций против КВИ, рассказала доктор медицины Ботагоз Каукенова в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что некоторые люди спрашивают, можно ли принимать супрастин и другие лекарства перед вакцинацией.

«Не нужно принимать, это устаревшие данные. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что не нужно принимать антигистаминные препараты до вакцинации, и, более того, это может быть опасно. То есть если вы принимаете антигистаминные препараты, то это снижает некоторые функции организма. Если возникнет какая-то реакция на вакцинацию, антигистаминные (препараты) могут смазать симптомы. То есть врач не заметит вовремя, если что-то не дай бог произойдет», - пояснила Ботагоз Каукенова

Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов. Гистамин — нейромедиатор, способный оказывать влияние на дыхательные пути, вызывая отёк слизистой оболочки носа.



