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    17:50, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие лекарства могут получить бесплатно пациенты с COVID-19 в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов обратился к жителям Северо-Казахстанской области с просьбой не принимать лекарства без назначения врача, особенно при подозрении на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам К. Кусемисова, самолечение приводит к тому, что люди попадают в стационары в тяжелом состоянии и процесс лечения осложняется.

    «Призываю следовать рекомендациям и назначению врачей. Ковид – вирусная инфекция. И на вирус не действуют антибактериальные препараты. Они направлены на борьбу с бактериями. Они не оказывают никакого влияния на вирус. Обычные противовирусные препараты не влияют на ковид. Иммуномодуляторы не только не помогают, но и усугубляют ситуацию. Не занимайтесь самолечением. Фармацевты отпускают всё подряд. Они заинтересованы в продажах. Прошу обратить внимание на свое состояние здоровья. При первых же симптомах заболевания обращаться в поликлинику, вызывать бригаду и все препараты принимать только по рекомендации врача», - сказал К. Кусемисов.

    Пациентам с подтвержденной ПЦР-анализом коронавирусной инфекцией по назначению врача положены бесплатно препараты трех групп: жаропонижающие «Парацетамол», противовоспалительные «Ибуфен» и антикоагулянты.

    «Антикоагулянты назначаются строго при определении показаний и противопоказаний. Эффект препарата в разжижении крови. У многих пациентов имеются сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические, которые сопровождаются кровотечением. В таком случае антикоагулянт может привести к осложнению. Поэтому назначают их строго по показаниям и под наблюдением врача», - добавил К. Кусемисов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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