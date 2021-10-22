Какие лекарства могут получить бесплатно пациенты с COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов обратился к жителям Северо-Казахстанской области с просьбой не принимать лекарства без назначения врача, особенно при подозрении на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К. Кусемисова, самолечение приводит к тому, что люди попадают в стационары в тяжелом состоянии и процесс лечения осложняется.

«Призываю следовать рекомендациям и назначению врачей. Ковид – вирусная инфекция. И на вирус не действуют антибактериальные препараты. Они направлены на борьбу с бактериями. Они не оказывают никакого влияния на вирус. Обычные противовирусные препараты не влияют на ковид. Иммуномодуляторы не только не помогают, но и усугубляют ситуацию. Не занимайтесь самолечением. Фармацевты отпускают всё подряд. Они заинтересованы в продажах. Прошу обратить внимание на свое состояние здоровья. При первых же симптомах заболевания обращаться в поликлинику, вызывать бригаду и все препараты принимать только по рекомендации врача», - сказал К. Кусемисов.

Пациентам с подтвержденной ПЦР-анализом коронавирусной инфекцией по назначению врача положены бесплатно препараты трех групп: жаропонижающие «Парацетамол», противовоспалительные «Ибуфен» и антикоагулянты.

«Антикоагулянты назначаются строго при определении показаний и противопоказаний. Эффект препарата в разжижении крови. У многих пациентов имеются сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические, которые сопровождаются кровотечением. В таком случае антикоагулянт может привести к осложнению. Поэтому назначают их строго по показаниям и под наблюдением врача», - добавил К. Кусемисов.