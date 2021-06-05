Какие лекарства могут не пройти экспертизу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Государственном реестре лекарственных средств РК зарегистрировано 7 305 препаратов, 931 из них — лекарственные средства отечественного производства. Примечательно, что не все поступающие на экспертизу препараты получают положительное заключение экспертной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦЭЛС.

Отрицательное заключение выдается в нескольких случаях. При предоставлении заявителем некорректных сведений; если показатели качества и безопасности более низкие, чем требуется; когда в составе лекарств выявлены вещества, запрещенные в Казахстане; если условия производства не соответствуют установленным требованиям; в случае, когда отношение ожидаемой пользы к возможным рискам, связанным с применением лекарств, не является благоприятным.

С одной стороны, добавляются новые препараты, прошедшие экспертизу и получившие разрешение на применение в стране. С другой, новые сведения о безопасности, полученные в результате исследований, или исходя из сообщений врачей приводят к отзыву лекарств с рынка. Производитель также может самостоятельно принять решение о прекращении регистрации по техническим, маркетинговым или иным причинам.

Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий осуществляет экспертные работы как до, так и после их регистрации. Система контроля качества лекарственных средств функционирует на всех этапах их жизненного цикла. Государственной регистрации препаратов предшествует комплексная оценка их эффективности, безопасности и качества, результатом которой становится допуск лекарств на рынок. Регистрация подтверждается соответствующим регистрационным удостоверением.

Со всеми зарегистрированными лекарствами можно ознакомиться в Госреестре, который размещен в открытом доступе на официальном сайте НЦЭЛС www.ndda.kz. Здесь имеется полная информация о лекарственных средствах, включая наименование, производителя, дату регистрации, форму выпуска, дозировку, инструкцию применения, а также данные об отпуске по рецепту или без него. Кроме этого, с подробной информацией о зарегистрированных лекарствах можно ознакомиться в мобильном приложении Darikz.

Важно помнить, что реализация незарегистрированных препаратов в Казахстане запрещена. Поэтому лекарства следует приобретать в лицензируемых аптеках, не следует покупать у частных лиц с рук, на рынке и иных пунктах продаж. При приобретении лекарств покупатель имеет право попросить в аптеке документы, подтверждающие качество препарата.

НЦЭЛС также напоминает о необходимости рационального применения лекарственных средств согласно рекомендациям ВОЗ.