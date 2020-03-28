Какие льготы цифровых услуг предоставлены казахстанцам на период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о льготах на цифровые услуги, которые предоставляются казахстанцам в период ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На период ЧП операторами связи обеспечено предоставление пакета бесплатного интернета и услуг связи для медицинских работников, задействованных в период осложнения эпидемиологической ситуации. Бесплатная рассылка СМС для информирования людей о необходимых действиях по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции, предоставление населению возможности бесплатного дозвона на номер 1406», - сказал Даурен Абаев во время онлайн брифинга.

«Специальные тарифные планы для бизнеса с льготным периодом оплаты для предприятий торговли и обслуживания, закрытых на карантин, с целью дистанционного контроля доступа в помещение. Заключение меморандума с Министерством образования о предоставлении бесплатного трафика на основные образовательные ресурсы и нетарифицируемый доступ к образовательным ресурсам, сайтам вузов, электронным справочным базам данных, онлайн дневнику, порталам электронного образования», - добавил министр.

По его словам, с момента введения ЧП на территории РК АО «Казахтелеком» для поддержания своих абонентов и населения страны осуществило следующие мероприятия в условиях ЧП: услуги фиксированного доступа к сети интернет, предоставляемого АО «Казахстелеком» по коммерческим тарифным планам являются безлимитными и действуют на протяжении всего периода оказания услуг телекоммуникаций.

«На период введения карантина отменено отключение абонентов при дебиторской задолженности, пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничений. Отключение абонентов физических лиц, имеющих задолженности за услуги фиксированной связи доступа в интернет, цифрового телевидения, за услуги мобильной связи, предоставляемой в пакетах с фиксированной связью в настоящее время не производится. Данная мера будет действовать до отмены ЧП. При этом операторами сотовой связи дополнительно предлагается бесплатный трафик на те или иные мессенджеры для связи с близкими при нулевом балансе», - перечислил глава МИОР.