Какие квоты имеются в этом году для поступления в казахстанские вузы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году сохранены семь квот для социально уязвимых категорий граждан. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Ежегодно выделяются специальные квоты от общего количество грантов. В этом сохранены семь квот для социально уязвимых категорий граждан. Также с прошлого года сельская квота определена в размере 35%. С прошлого года призеры международных предметных олимпиад, соревнований и конкурсов могут стать обладателями госгранта без ЕНТ. При равенстве баллов в конкурсе госгрантов преимущество будет отдано обладателям знака «Алтын белгі», - сказал Куаныш Ергалиев.

Было отмечено, что в 2023 году 5 812 выпускников стали обладателями «Алтын белгі».

«Остановлюсь на отслуживших казахстанцах. После службы они могут лишь поступить в университеты без сдачи ЕНТ, но на платной основе. А вот бесплатное обучение получают лишь особо отличившиеся. И предоставляют его сами вузы», - добавил Куаныш Ергалиев.

Ранее сообщалось, что вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ. В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов.