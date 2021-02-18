Какие квартиры закупает акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска закупает квартиры стоимостью от 250 до 383 тысяч за квадратный метр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявление о приобретении квартир на сайте государственных закупок разместил отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В объявлении всего 29 лотов. Из них 15 – это покупка однокомнатных квартир. В том числе 14 квартир площадью от 30,1 до 35 квадратных метров и одна – 35-40 «квадратов». Акимат оценил такое жилье в 11,5 и 12,4 млн тенге, соответственно. Двухкомнатных квартир всего семь. Площадь их разнится от 35 до 50 квадратных метров. Квартиры площадью от 40 до 50 «квадратов» акимат готов приобрести по 12,7 млн тенге. На жилье площадью 45-50 квадратных метров выделили уже 14,5 млн тенге.

Стоимость лота на приобретение трехкомнатной квартиры варьируется от 14,8 до 18,3 млн тенге. На стоимость влияет все та же площадь жилья. Квартиры в 50-55 квадратных метров акимат оценил в 14,8 млн тенге, 55,1-60 – 16,3 млн тенге и от 60,1 до 65 квадратных метров – 18,3 млн тенге.

В технической спецификации указано, что жилье должно находиться в доме не ранее 1970-го года постройки, быть с чистовой отделкой, потолками высотой не менее 2,5 метров, лоджией или балконом, не требовать ремонта, не иметь налоговой и коммунальной задолженности, не находиться в обременении, залоге, все документы должны быть в порядке. Подробно расписал акимат, что имеет в виду под чистовой отделкой, вплоть до наличия розеток. При этом квартира не должна располагаться в Рабочем поселке, Заречном и Кожзаводе. Не рассматривается для покупки жилье в двух- и трехэтажных домах, на последних этажах, гостиничного типа и общежития.

Нехитрый подсчет показывает, что цена одного квадратного метра составляет, как минимум, 254 тысячи тенге. В случае с однокомнатными квартирами и вовсе достигает 383 тысяч тенге.

В последние два года стоимость жилья в Петропавловске бьет все рекорды. Если в 2018-м году за 12-13 млн тенге можно было приобрести трехкомнатную квартиру, то сейчас за эти деньги даже двухкомнатную сложно найти. «Трешки» же продают в большинстве своем от 18 млн тенге и выше. Цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке варьируется от 5 до 15 млн тенге. Все зависит от площади, типа дома, расположения и ремонта. В новостройках однокомнатные квартиры площадью 53 квадратных метра в черновой отделке продают и по 16 млн тенге.

На популярном сайте объявлений размещены более 1,7 тысячи предложений о продаже квартир. Из них 485 однокомнатных, 672 – двухкомнатных, 510 – трехкомнатных и 110 – квартиры, в которых четыре и более комнат.

Буквально недавно аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчетной встрече комментировал высокую стоимость жилья в Петропавловске. Глава региона полагает, что рост не связан с закупкой квартир для тех, чьи дома идут под снос. Тем не менее, пообещал принять меры, чтобы избежать спекуляции цен на рынке недвижимости. Одной из них должно было стать приобретение квартир только на первичном рынке. Однако в техспецификации горакимата подобного условия нет. Размещено объявление 8 февраля, К.Аксакалов же выступил 12 февраля. Возможно, городской акимат еще не знал о таких новшествах?

Напомним, в этом году в Петропавловске планируют снести около 700 частных домов и на их месте построить современные многоэтажки.