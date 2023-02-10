Какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана и банки второго уровня за 2022 год выявили 391 поддельный денежный знак на сумму более 1,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Национальным Банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге)», - говорится в сообщении Нацбанка.

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Анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 2000 тенге – 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок), 10 000 тенге – 55 штук (14%), 500 тенге – 50 штук (12,8%).

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Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 255 штук, или 65,2% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук, или 34,8% от общего количества выявленных подделок.

В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы.

Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно ознакомиться на официальном сайте НБК, а также на официальном аккаунте НБК на YouTube.