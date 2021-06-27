Какие культурные мероприятия ждут жителей столицы в выходные дни?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти выходные культурные учреждения столицы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу мероприятий, в том числе выставки, спектакли, экскурсии, концерты. Большинство из них можно посмотреть онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Театр кукол приглашает зрителей посмотреть сказку по мотивам казахского народного эпоса «Ер Төстік». Постановку покажут 26 и 27 июня в 12:00, 14:00 и 16:00 часов.

Музей Сакена Сейфулина в течение недели публикует на своей странице в Instagram познавательные посты о жизни казахского писателя. Среди них исследование из рубрики «Сәкентанушы тұлғалар», видеоролик, рассказывающий об истории песни С. Сейфуллина «Тау ішінде», статья «Сәкен және Алаш», интересная информация о романе «Тернистый путь», а также видеоэкскурсия по музею.

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького сегодня, 26 июня в 18:00 часов представит премьеру – сценическую фантазию «Гоголь. Петербург».

В зале Атриум Дворца мира и согласия сегодня работает международная фотовыставка, приуроченная к 30-летию Независимости РК, «Христианство: Путь мира и согласия».

Во Дворце Независимости для посетителей открыта художественная выставка в честь 30-летия Независимости РК «Образы Нұр-Сұлтана», экспозиция сувениров «Подарки столице».

Кроме того, интересно и весело провести семейный досуг можно на аллее выходного дня «Demalys promenade. До полудня в зоне спорта здесь проводят фитнес-зарядку, также на этом же месте можно посетить тренировки по йоге, зумбе, латиноамериканским танцам, стритболу.

Сегодня и завтра с 12.00 до 13.30 в зоне Аффари будут выступать детские коллективы Дворца мира и согласия и дворца «Жастар». В зоне Art space татарский культурный центр проводит праздник Сабантуй.

Вечером 26 июня в 20:00 часов начнется театрализованная концертная программа театра «Жастар» С. Дуйсенбиев «Миниатюры любви».

В течение выходных дней на аллее будут проводиться традиционные ярмарки, книжные выставки, а также различные интерактивы для детей.

Стоит отметить, что все мероприятия, организованные в офлайн формате, проводятся с соблюдением всех саннорм.