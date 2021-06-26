Какие культурные мероприятия состоятся в выходные дни в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти выходные культурные учреждения столицы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу мероприятий, в том числе выставки, спектакли, экскурсии, концерты. Большинство из них можно посмотреть онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Театр кукол приглашает зрителей посмотреть сказку по мотивам казахского народного эпоса «Ер Төстік». Постановку покажут 26,27 июня в 12:00, 14:00 и 16:00 часов.

Музей Сакена Сейфулина в течение недели публикует на своей странице в Instagram познавательные посты о жизни казахского писателя. Среди них исследование из рубрики «Сәкентанушы тұлғалар», видеоролик, рассказывающий об истории песни С. Сефуллина «Тау ішінде», статья «Сәкен және Алаш», интересная информация о романе «Тернистый путь», а также видеоэкскурсия по музею.

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького сегодня, 26 июня в 18:00 часов представит премьеру – сценическую фантазию «Гоголь. Петербург».

В зале Атриум Дворца мира и согласия сегодня работает международная фотовыставка, приуроченная к 30-летию Независимости РК, «Христианство: Путь мира и согласия».

Во Дворце Независимости для посетителей открыта художественная выставка в честь 30-летия Независимости РК «Образы Нұр-Сұлтана», экспозиция сувениров «Подарки столице».

Кроме того, интересно и весело провести семейный досуг можно на аллее выходного дня «Demalys promenade». Сегодня до полудня в зоне спорта здесь проводят фитнес зарядку, завтра на этом же месте можно посетить тренировки по йоге, зумбе, латиноамериканским танцам, стритболу.

Сегодня и завтра с 12.00 до 13.30 в зоне Аффари будут выступать детские коллективы Дворца мира и согласия и Дворца «Жастар». В зоне Art space татарский культурный центр проводит праздник Сабантуй.

Вечером 26 июня в 20:00 часов начнется театрализованная концертная программа театра «Жастар» С. Дуйсенбиев «Миниатюры любви».

В течение выходных дней на аллее будут проводиться традиционные ярмарки, книжные выставки, а также различные интерактивы для детей.

Все мероприятия, организованные в офлайн формате, проводятся с соблюдением всех саннорм.