Какие культурные мероприятия состоятся в предстоящие выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Культурные учреждения столицы в предстоящие выходные, в преддверии Международного женского дня 8 марта, проведут для жителей и гостей города премьерные спектакли, концерты, выставки и экскурсии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Так, на сцене Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького 6-7 марта в 18:00 состоится премьера спектакля «Светлые думы» по рассказам В. Шукшина.

Государственный театр танца «Наз» 5 марта в 18:00 в честь Международного женского праздника проведет тематический концерт «Сыйынар ем Ана деген тәңірге!».

Музей Сакена Сейфуллина 5 марта организует онлайн-лекцию «Ұлт көсемі-Алихан Бокейханов», посвященную 155-летию со дня рождения Алихана Бокейханова. Лекцию можно увидеть на страницах Seifullin_museum и bizbirgemiz в сети Instagram.

Государственная академическая филармония приглашает 6 марта на концерт «Жұлдыз болғың келсе», 7 марта - на вечер «Жан Анам».

В свою очередь столичный Театр кукол 5 марта в 14:00, 16:00 представит вниманию зрителей сказку Т. Хасангалиевой «Ана құдыреті», 6 марта в 12:00, 14:00, 16:00 артисты исполнят произведение Р. Киплинга «Маугли».

Дворец мира и согласия также проведет целый ряд мероприятий. В частности, до 6 марта ежедневно с 09:30 до 18:00 детско-юношеская студия «Туған жер» проводит уроки хореографии, хора, актерского мастерства. Также ежедневно до 7 марта с 10:00 до 18:00 проходят экскурсии для жителей и гостей столицы. Именно в этот период будет организована выставка казахстанского изобразительного искусства «Новый взгляд». 6 марта состоится концерт «ВИРТУОЗЫ» с участием музыкального директора коллектива Almaty Symphony Orchestra Ержана Кулибаева.

Дворец Независимости также проводит ряд выставок. Со 2 по 7 марта с 10:00 до 18:00 пройдут художественная выставка «Елорда бейнесі», экспозиции «Подарки городу Нур-Султан», «Uly Dala Juregi», а также экскурсии для жителей и гостей столицы по зданию Дворца.

В здании «Байтерека» жителей города также ждут экскурсии.

В детской библиотеке №8 5 марта в 12:00 состоится круглый стол на тему «О, женщина, тебя прекрасней нет!..», а в детской библиотеке №4 в это время проведут мероприятие «Образ женщины, образ прекрасный». 7 марта в массовой библиотеке №3 будет организована литературно-музыкальная онлайн-композиция «Әйел - Ана, Әйел - Өмір, Әйел - Жыр!».

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 5 марта проводит онлайн-выставку «Алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханов». Экспозицию можно увидеть на следующих страницах в соцсетях Facebook и Instagram: museumalzhir; YouTube: Museum ALZHIR Astana.

На сцене концертного зала «Nomad City Hall» 6-7 марта в 17:00 состоится праздничный концерт Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова и спектакль «Қош, махаббат».

«Жастар театры» 6 марта приглашает зрителей на театрализованную концертную программу С. Дуйсенбиева «Махаббат миниатюралары».

Отметим, что все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм.