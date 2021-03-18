Какие культурные мероприятия пройдут в столице в ближайшую неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году празднование Наурыза будет ознаменовано в столице добрыми делами. В городе проведут множество благотворительных акций, направленных на оказание помощи нуждающимся. Но и столичные учреждения культуры подготовили для горожан немало интересных мероприятий, большинство из которых можно будет посмотреть онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Столичные театры подготовили к следующей неделе немало интересных и полюбившихся зрителям постановок.

Так, Музыкальный театр юного зрителя 21, 22 и 23 марта приглашает посмотреть драму «Абай- Тоғжан». Начало спектакля в 19.00.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького 24 марта в 16.00 покажут моноспектакль С.Матвеева «Наедине с Пушкиным».

26 марта в 11.00 для юных зрителей горьковцы готовят сказку «Снегурушка».

Вечером 25 и 26 марта в исполнении актеров театра можно будет посмотреть черный детектив «Человек-подушка», а 28 марта – мелодраму «Дикарь.Третье слово».

23 и 24 марта на сцене «Жастар театры» поставят мелодраму «Іздеп таптым сені...». В 12.00 и 14.00 часов 25 марта артисты покажут сказку «Достық пен қулық», вечером 26 марта – комедию «Диляфруздың төрт күйеуі».

Для юных любителей театральных постановок 22, 23 и 24 марта столичный Театр кукол готовит сказку «Легенда о Наурызе». В течение трех дней, 26-28 марта можно будет посетить сказку «Чудесный сон».

22 марта в 12.00 часов на сцене Nomad City Hall будет представлена праздничная программа «Алтыбақан аясында».

Не остался в стороне и театр танца «Наз». 21 и 22 марта творческий коллектив совместно с акиматом Сарыаркинского района организует концерт «Наурыз береке бастауы». 22 марта артисты проведут мастер-класс по танцевальным движениям, а также благотворительный концерт на тему «Мерекесі елімнің, қуанышы халқымның». 25 марта в театре состоится мероприятие «Күй Қаршығасы» в рамках празднования 75-летия Каршиги Ахмедьярова.





22 марта жителей и гостей столицы ждет немало интересных мероприятий на любой вкус, которые будут проводиться как оффлайн, так и онлайн.

В этот день в 13.00 на официальной странице Столичного цирка в Instagram можно будет посмотреть цирковую программу «Наурыз келді», а в аккаунте Триумфальной арки «Мәңгілік Ел»( triumphal_arch_nur_sultan) – видеоролик на тему «Национальные традиции и обычаи казахского народа-Беташар», а также онлайн-экскурсию.

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» представит 22 марта выставку «Төрлет, төрлет, Әз Наурыз!», которая будет доступна для всех в соцсетях Facebook (Музей АЛЖИР), Instagram (museumalzhir) и Youtube (Museum ALZHIR Astana).

Коллектив детско-юношеской студии «Туған жер» Дворца мира и согласия приглашает гостей в сферу Нур-Алем на праздничный концерт.

А музей Сакена Сейфуллина 24 марта готовит онлайн-видеоэкскурсию.

28 марта Государственная академическая филармония г.Нур-Султан организует концерт струнного квартета им.Г.Жубановой «Под знаком Белы Бартока».

С 23 по 28 марта во Дворце Независимости можно посетить выставку «Подарки городу Нур-Султан». Также здесь и в монументе «Байтерек» проводятся ежедневные экскурсии для жителей и гостей столицы.

Кроме того, библиотеки Централизованной библиотечной системы города в течение всего месяца организуют всевозможные книжные выставки, конкурсы и познавательные лекции, посвященные празднованию Наурыза и 30-летию Независимости РК.

Отметим, все мероприятия проводятся со строгим соблюдением всех санитарных норм и требований.