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Какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе

17 Августа 2021 22:10
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Какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - На текущей неделе столичные учреждения культуры подготовили ряд познавательных мероприятий, постановки и акции, которые пройдут преимущественно в онлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Ежедневно Музей Сакена Сейфуллина на своих страницах в соцсетях Instagram(bizbirgemiz) и Facebook(Сәкен Сейфуллин Музейі) публикует познавательную информацию на темы истории, культуры. К примеру, сегодня можно послушать лекцию «Күш атасы - Қажымұқан» к 140-летию Кажымукана Мунайтпасова. Завтра, 18 августа выйдет документальный фильм о Сакене Сейфуллине «Ұлт мақтанышы». Также в своих аккаунтах музей поделится биографиями ученых, изучавших жизнь прославленного казахского писателя.

Столичный Театр кукол приглашает гостей на сказку Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». Постановку покажут 20 августа в 16:00 и 21, 22 августа в 12:00, 14:00 и 16:00 часов.

Централизованная библиотечная система также на регулярной основе проводит разноплановые мероприятия, приуроченные к знаковым датам, в офлайн и онлайн форматах. Всю неделю на аллее писателей «Kitap Qala» проводится «Библиотека под открытым небом: летний читальный зал». 18 августа в 11:00 в массовой библиотеке №10 проведут благотворительную акцию «Жүректен жүрекке», а в 15:00 в детской библиотеке №8 - час экологии «Нам на всех дана одна планета хрупкая Земля!». Днем позже в детской библиотеке №2 развернут детскую площадку «Лучшие друзья моей души», где будут рассказываться сказки и рассказы для детей.

В музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» 20 августа в 12:00 часов будет организована онлайн-выставка «Репрессии в истории семьи Рыскулова», посвященная 110-летию со дня рождения Азизы Рыскуловой.

Стоит отметить, что немало познавательной интересной и важной информации об истории страны, великих деятелей, архитектуре и сакральных местах ежедневно публикуется в социальных сетях на страницах этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен»(@atamekenmap, atamekenmap.kz), Дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия (monuments_of_nursultan, MonumentsOfNursultan), Триумфальной арки «Мәңгілік ел»( mangilikel_arch).


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#Нур-Султан   #Культура   #Акимат  
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