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Какие культурные мероприятия пройдут в столице к Новому году

18 Ноября 2021 12:25
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Какие культурные мероприятия пройдут в столице к Новому году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В столичном управлении культуры рассказали, какие мероприятия пройдут в Нур-Султане к Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении культуры отметили, что подведомственными предприятиями согласно годового плана, подготовлен ряд культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года.

Так, Камерным хором Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева будет представлена зрителям «Рождественская оратория» К. Сен-Санс, Духовым оркестром подготовлено «Новогоднее путешествие с Уолт Диснеем».

«Государственным академическим русским театром драмы имени М. Горького для детей подготовлен новогодний спектакль М. Бертенева «Снегурочка» в постановке режиссера Л. Крючковой. Театр «Nomad City Hall» готовит благотворительный концерт для обитателей Дома престарелых, благотворительный спектакль мировой классики «Снегурочка» для детей Дома ребенка. Государственный театр танца «Наз» порадует благотворительным детским спектаклем А. Баймагамбетова «Әлемді бірге құтқарайық» в постановке режиссера Х. Агимбаевой. Театр «Жастар» представит детскую сказку Б. Алимжанова «Алпамыс батыр» для детей из малоимущих и многодетных семей. Театр кукол на благотворительной основе преподнесет детям из малоимущих и многодетных семей шоу ростовых кукол «В гостях у сказки». Музыкальный театр юного зрителя планирует благотворительную постановку Е. Шварца «Золушка», - пояснили в столичном управлении культуры.

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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Культура  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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