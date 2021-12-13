Какие культурные мероприятия пройдут в Нур-Султане на этой неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе учреждения культуры столицы проведут более сорока разноплановых мероприятий, которые посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан. Выставки, спектакли, лекции, концерты и конкурсы организованы в офлайн и онлайн режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На этой неделе Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького покажет три постановки. Вечером 14 и 15 декабря можно будет посмотреть музыкально-поэтическую композицию по произведениям С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. Жансугурова «Крылатая исповедь вольных сердец». В дневные сеансы 15 декабря в 11:00 и 14:00 для юных зрителей подготовили сказку М. Супонина «Коза-Дереза». 18 и 19 декабря горьковцы представят драму А. Островского «Гроза».

Театр «Жастар» 14 декабря в 12:00 и 14:00 приглашает на сказку А.Файзуллина «Үй таңдаған лақ».

В Государственном театре танца «Наз» завтра проведут лекцию на тему «Государственная политика в области гендерного равенства». 15 декабря в 17:00 в честь 30-летия Независимости состоится концерт певицы театра Загипы Имангазы «Бабалар салған Сара жол».

16 декабря в 19:00 на сцене «Nomad City Hall» покажут спектакль «Жас Абай», посвященный Дню Независимости.

Музыкальный театр юного зрителя 14 декабря в 15:00 приглашает на музыкальную сказку «Золушка». Днем позже зрителей ждет мюзикл «Шәмші». 17, 18 и 19 декабря МТЮЗ представит премьеру документальной драмы «Шанель №5». Спектакль основан на реальных историях о годах страданий жен национальной интеллигенции в АЛЖИРе.

Столичный театр кукол 16 декабря в 14:00 и 16:00 покажет драму С. Жунусова «Атамекен». 18 и 19 декабря артисты театра выступят с шоу ростовых кукол «Новогодние чудеса».

Дворец «Жастар» в своих аккаунтах в соцсетях на этой неделе проведет обзорно-познавательную викторину «Юбиляр 2021», онлайн выставку рисунков ко Дню Независимости Казахстана.

16 и 17 декабря Столичный цирк организует благотворительную цирковую программу, посвященную 30-летию Независимости страны «Столичный цирк зажигает огни».

15 декабря этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет награждение победителей онлайн конкурсов «Лучший урок» и «Лучший педагог».

15 и 16 декабря Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР готовит онлайн лекцию «Желтоқсан – тәуелсіздіктің бастауы» и выставку с сопровождением слайдов на тему «Желтоқсан қаһарманы».

На этой неделе Музей Сакена Сейфуллина также организует ряд мероприятий в онлайн формате. В том числе – традиционную видеоэкскурсию, литературный вечер «Қасиетіңнен айналдым - Тәуелсіздік», онлайн-фотовыставку «Декабрьские герои и Независимость», документальный фильм «Гордость нации».

В списке планируемых к организации мероприятий Дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия – лекция «История Независимости Казахстана», онлайн-урок «Тәуелсіз елдің ұрпағымыз», онлайн-экскурсия «Монумент Ұлы Дала Елі».

Более 20 мероприятий проводят и подразделения Централизованной библиотечной системы города. В честь знаковой даты – 30-летия Независимости Казахстана – библиотеки столицы проведут выставки, уроки истории, информационные часы, конкурс онлайн-рисунков, состязания поэтом и встречи с интересными людьми.

Все запланированные мероприятия проводятся при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.