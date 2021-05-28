Какие культурные мероприятия пройдут в ближайшие дни в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая неделя ознаменована сразу несколькими значимыми датами для казахстанцев: 31 мая в стране учрежден как День памяти жертв политических репрессий и голода, 1 июня отмечается Международный день защиты детей, а 4 июня – День государственных символов РК. В столице в честь этих событий пройдет немало мероприятий, выставок, концертов, большинство из которых организовано в онлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, в День памяти жертв политических репрессий и голода Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» проведет онлайн-выставку «Уникальные экспонаты «АЛЖИРа», организованную на основе материалов, собранных в ходе исследовательских экспедиций по городам Санкт-Петербург, Иерусалим, Тель-Авив, Тбилиси, Алматы. В этот же день на официальных страницах комплекса в соцсетях можно будет посмотреть церемонию возложения цветов к Мемориалу памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма и Монументу «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым». Несколькими часами позже в здании музея состоится круглый стол на тему «В память о жертвах тоталитаризма – строя новые мосты между Евросоюзом и Казахстаном», организованный Европейским советом и музеем «АЛЖИР».

В честь Международного дня защиты детей «АЛЖИР» организует онлайн-выставку «Правда о Карлаге». Также с 1 по 3 июня здесь будут проводить лекцию «Дети Карлага». 4 июня в честь Дня государственных символов Республики Казахстан в музее состоится виртуальная выставка «Бірлік пен бейбітшілік нышандары», а 4 и 5 июня - лекция «Мемлекеттік рәміздер – еліміздің нышаны».

Ко Дню защиты детей, 1 июня в 15:00 часов государственный театр танца «Наз» проведет концертную программу «Бақытты болсын балалар».

Не осталась в стороне и Централизованная библиотечная система акиматаг. Нур-Султан. Так, 31 мая в массовой библиотеке №10, что в жилом массиве Мичурино, а также детской библиотеке №2 почтут память жертв политических репрессий и голодомора, рассказывая о тех страшных событиях в слайдах и выставочных стендах.

1 июня в городских библиотеках планируется провести игровые программы для детей, утренники на детских площадках с конкурсами и викторинами.

1 июня в 19:00 часов Государственная академическая филармония города Нур-Султан приглашает на концерт струнного квартета им. Г. Жубановой «Под знаком Белы Бартока».

4 июня филармония организует концерт отдела классического и эстрадного вокала «Желбіреген көк туым», посвященный Дню государственных символов РК.

С утра 5 июня на сцене концертного зала «Астана» будет проходить I республиканский конкурс детского и юношеского творчества «JANA TOLKYN», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

1 июня в 11:00 часов Столичный цирк приглашает заглянуть в свой официальный аккаунт в Instagram(Astanalyqtsirk) и посмотреть выступления цирковых артистов онлайн. Еще через два часа в прямом эфире цирк проведет мероприятие «Дети солнца».

Стоит отметить, все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех саннорм.