Какие культурные мероприятия проведут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе столичные учреждения культуры подготовили интересную и разноплановую программу для гостей и жителей города. Спектакли, выставки, концерты, виртуальные экскурсии и тематические встречи можно будет посетить как онлайн, так и офлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Театр «Жастар» 17 ноября в 19:00 ч. покажет трагедию У.Шекспира «Принц «HAMLET», днем позже в 12:00 и 14:00часов – сказку В.Орлова «Доброе сердце». 19 ноября зрителей ждет театрализованная концертная программа С.Дуйсенбиева «Миниатюры любви». В выходные, 20 и 21 ноября жастаровцы приглашают на мюзикл «Моцарт».

В Государственном академическом русском драматическом театре им.М.Горького также подготовили разнообразную программу на текущую неделю. 17 ноября в 11:00 и 14:00 ч. юным зрителям покажут сказку С.Астраханцева «Братец Лис и братец Кролик». Вечером 19, 20 и 21 ноября горьковцы приглашают на премьеру детективной трагикомедии Р.Тома «Восемь любящих женщин».

17 ноября артисты Государственного театра танца «Наз» проведут мастер-класс по танцевальным движениям.

С 19 по 21 ноября Театр кукол приглашает зрителей на инсценировку А.Салаевой «Волк и теленок» по мотивам одноименного мультфильма.

18 ноября в 11:00 и 16:00 ч. в Nomad City Hall покажут драму «Жас Абай», а в Музыкальном театре юного зрителя 20 ноября в 18:00 ч. - драму «Мальчики».

18 ноября в 19:30 ч. Государственная академическая филармония столицы проведет вечер классической музыки. Зрителей ждет совместный концерт симфонического оркестра, организованного с посольством Испании в Казахстане.

Столичный цирк на своих страницах в соцсетях 16 ноября в 18:00ч. проведет онлайн-мероприятие «Клоунская реприза», а 18 ноября – выступление творческого коллектива «Контраст».

В Instagram-аккаунте Дворца «Жастар» 19 ноября в рамках проекта «Стихоизоляция» выступят участники театральной студии «М-Арт».

16 ноября познавательные мероприятия пройдут сразу в нескольких библиотеках столицы. В массовой библиотеке №5 отметят День информации «Рухани келісім, бірлік пен тұрақтылық кепілі», массовой библиотеке №10 в п.Мичурино проведут информационный час «Толеранттылық жеке қасиет», массовой библиотеке №3 – литературный час «Кемел парасатты – қаламгер!».

18 ноября в массовой библиотеке №5 организуют бук-инсталляцию «История денег: Национальная валюта Республики Казахстан - от древних таньга к современным тенге», в массовой библиотеке №7 – час общения «Толеранттық – үйлесімді өзара қарым-қатынас негізі», в детской библиотеке №4 – ретровзгляд «родная земля – край степей и ковыля».

Днем позже детская библиотека №4 проведет урок доброты и дружбы «Мы все с планеты Земля», а детская библиотека №3 – познавательный экологический урок «Таза болса Табиғат-аман болат Адамзат».

«Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» 16 ноября проведет онлайн-мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Манаша Козыбаева, а днем позже на своих страницах в соцсетях отметит Международный день студентов. 20 ноября подписчиков учреждения в социальных сетях ждет рубрика «А вы знаете?». Днем позже здесь также отметят 130 лет со дня рождения Мыржакыпа Дулатова.

16 ноября Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» проведет выставку «Шрамы на сердце и судьбе», посвященную памяти депортированных народов в Казахстан. 17 ноября в соцсетях музей опубликует видеоролик на тему «Тарих тарланы» к юбилею Манаша Козыбаева.

Музей Сакена Сейфуллина ежедневно в своих аккаунтах выкладывает свежую и познавательную информацию. Так, 16 ноября здесь появятся воспоминания из рубрики «Сәкенді көзімен көргендер», 17 ноября – документальный фильм «Ұлт мақтанышы». 18 ноября можно будет посмотреть видеоэкскурсию по залам музея. Днем позже будет опубликован видеоролик «Сырсандық» из рубрики «Үш бәйтерек».

17 ноября Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия организует лекцию «Памятники Нур-Султана, воздвигнутые за годы независимости страны», посвященную 30-летию Независимости РК, а Триумфальная арка – организует празднование Международного дня студентов онлайн.

Все запланированные мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.



