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    17:35, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие кружки и секции будут оплачиваться в рамках госзаказа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды кружков и секций будут оплачиваться в рамках госзаказа, рассказала заместитель председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Утвержденный перечень творческих кружков состоит из 59 видов по 9-ти направлениям. Это – танцевальные кружки, кружки изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, театра и кино, современной арт-индустрии, вокальные кружки, кружки инструментального исполнительства, музейного дела, литературные кружки», - сказала Кумис Сеитова на брифинге в СЦК.

    Спикер добавила, что в каждом регионе творческие кружки будут ежегодно функционировать в зависимости от потребности детей и возможностей поставщиков, в пределах предусмотренных целевых средств.

    «В первую очередь на платформе должен быть сформирован список поставщиков, готовых организовать работу творческих кружков», - пояснила Кумис Сеитова.

    Ранее сообщалось, что для реализации подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разработана информационная система Artsport.edu.kz.



    Теги:
    Культура Образование Общество
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