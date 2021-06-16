Какие кружки и секции будут оплачиваться в рамках госзаказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды кружков и секций будут оплачиваться в рамках госзаказа, рассказала заместитель председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утвержденный перечень творческих кружков состоит из 59 видов по 9-ти направлениям. Это – танцевальные кружки, кружки изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, театра и кино, современной арт-индустрии, вокальные кружки, кружки инструментального исполнительства, музейного дела, литературные кружки», - сказала Кумис Сеитова на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что в каждом регионе творческие кружки будут ежегодно функционировать в зависимости от потребности детей и возможностей поставщиков, в пределах предусмотренных целевых средств.

«В первую очередь на платформе должен быть сформирован список поставщиков, готовых организовать работу творческих кружков», - пояснила Кумис Сеитова.

Ранее сообщалось, что для реализации подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разработана информационная система Artsport.edu.kz.



