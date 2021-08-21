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Какие крупные инвестпроекты реализуются в Костанайской области

21 Августа 2021 09:46
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Какие крупные инвестпроекты реализуются в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Крупный мясоперерабатывающий комплекс, ветряная электростанция, зерноперерабатывающий комплекс - часть крупных инвестпроектов, реализуемых в Костанайской области. О них подробнее в ходе сессии областного маслихата рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках развития альтернативных источников энергии в Костанайском районе строится ветряная электростанция «Ыбырай» мощностью 50 МВт в сутки. Стоимость проекта составляет 26,3 млрд тенге. Указанный ветропарк будет первым в Костанайской области»,- отметил А. Мухамбетов.

Также в Костанае планируется запустить крупный мясоперерабатывающий комплекс мощностью 20 тыс. тонн мяса в год. Запуск проекта, по словам акима области, позволит активизировать деятельность фермерских хозяйств, которые будут обеспечивать сырьем мясоперерабатывающий комплекс.

«В Аркалыке осуществляется строительство зерноперерабатывающего комплекса, в состав которого входят элеватор мощностью 20 тыс. тонн хранения зерна, комбикормовый завод, мощностью 15 тонн продукции в час - ТОО «Алюминстрой». Реализация данного проекта позволит обеспечить кормами действующую откормочную площадку, которая в свою очередь будет являться сырьевой базой для мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Торғай ЕТ»,- пояснил Архимед Мухамбетов.

Еще один крупный проект в регионе - строительство завода по утилизации и переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники – ТОО «AutoRecyсling». По словам акима области, проект планируется запустить на территории Индустриальной зоны.

«Важно отметить, что Индустриальная зона является «точкой притяжения» для инвесторов. На площадке уже функционирует производство тракторов «Кировец» и тракторов «Беларус».

При этом, начаты работы по увеличению уровня локализации производства. Это проект по производству кабин для тракторов «Беларус» – ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Проектная мощность – 10 тыс. кабин в год. Также, в этом году на территорию Индустриальной зоны привлечена российская компания «Луидор» для реализации проекта ТОО «TEHNOPARKKZ» по производству специальной коммерческой техники и надстроек»,- сказал А. Мухамбетов.

Стоит отметить, что все эти проекты входят в перечень из 80 инвестиционных проектов области на сумму 2 трлн тенге, где запланировано создание около 6 тысяч рабочих мест.



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#Инвестпроекты   #Костанайская область  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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