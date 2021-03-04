Какие криминальные схемы используют мошенники на рынке жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Орын Турлыбаев назвал криминальные схемы, которые используют мошенники, для якобы содействия гражданам в приобретении жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ правоприменительной практики мониторинга социальной сети показывает, что в настоящее время используются различные криминальные схемы, которые якобы содействуют в приобретении жилья», - сказал Орын Турлыбаев, выступая на онлайн-конференции «Комплексные меры по борьбе с финансовыми пирамидами».

Как правило, по его словам, такие схемы реализуются в виде разных программ социально-накопительной системы.

«Эти лжепрограммы представляют собой разновидность финансовой пирамиды. Физическое лицо в соответствии с действующим законодательством регистрирует потребительский кооператив. Этот же человек, либо аффилированное с ним лицо, назначается председателем потребительского кооператива, после этого председатель начинает реализацию одной либо нескольких программ социально-накопительной системы», - пояснил Орын Турлыбаев.

Было отмечено, что посредством таких программ потребительский кооператив оказывает содействие в приобретении жилья физическим лицам якобы в рассрочку и без переплаты.

«Физическое лицо, изъявившее желание приобрести жилье, добровольно вступает в члены потребительского кооператива и добровольно вносит первоначальный пай в размере 30 процентов от стоимости жилья. При этом первоначальный пай делится на две части: 23 процента идут в счет потребительского кооператива, 7 процентов - в другую компанию за оказанные консалтинговые услуги. Пайщику через определенное время, условно три месяца, приобретается квартира, однако она переходит в собственность потребительского кооператива, а пайщик проживает на условиях аренды со сроком до 20 лет», - уточнил Орын Турлыбаев.

Далее он продолжил, что в зависимости от программ, изначально внесенные семь процентов, являются доходом организационной схемы и не учитывается при погашении стоимости квартиры.

Таким образом, пайщик не имеет право претендовать на приобретённую им квартиру до истечения сроков аренды. Она является общей собственностью всех пайщиков.

«Помимо этого, под видом договора накопительного страхования жизни страховой компанией с пайщиком заключается договор с уплатой ежегодного (платежа- ред.), к примеру, на сумму одного процента от суммы договора, что, по сути, является скрытым процентом и за 20 лет достигать 20 процентов от стоимости договора. Уже невооруженным взглядом видно, что переплата при приобретении квартиры составляет порядка 25-27 процентов, что по сути выше комиссии банка второго уровня», - подчеркнул Орын Турлыбаев.

Как сообщил следователь, при условной стоимости приобретаемого жилья в размере 10 миллионов, пайщик вносит 3 миллиона, из них 2,3 миллиона поступает на счет потребительского кооператива, а 700 тысяч - на оплату консалтинговых услуг. После приобретения квартиры и предоставления ее пайщику идет расчет арендной платы. При сроке аренды на 20 лет сумма составит около 32 804 тенге в месяц. Если добавить уплату ежегодных страховых взносов, то в итоге выходит 40 418 тенге.

«На первый взгляд, это отличные условия. Однако, на один паевой взнос 2,3 миллиона тенге невозможно приобрести квартиру за 10 миллионов. Поэтому требуется привлечение дополнительных паевых взносов. Так, при одном цикле средств 10 пайщиков приобретается две квартиры. То есть два пайщика получают в пользование квартиры. После приобретения двух квартир в бюджете кооператива недостаточно средств для приобретения следующей квартиры. Кроме того, потребительский кооператив имеет задолженность перед оставшимися 8 ожидающими очереди жилье. При следующем цикле в 10 человек приобретается жилье еще для двоих. Число ожидающих увеличивается до 16», - заключил Орын Турлыбаев.