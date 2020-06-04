Какие коррупционные риски в деятельности Минэнерго выявила Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства энергетики РК сообщила руководитель департамента превенции агентства Анар Жарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство энергетики РК отличается от других государственных органов, прежде всего, значительным объемом финансовых средств, в отношении которых уполномоченным органом осуществляются меры мониторинга и контроля. К примеру, общая сумма контрактов недропользователей составляет более триллиона тенге, ежегодные суммы начисленных недропользователям штрафов - 30-40 млрд тенге. В сферах распределения газа и нефти на внутренний рынок ежегодно поставляется эта продукция на сумму более 600 млрд тенге. Большие объемы этих финансовых потоков должны предполагать меры жесткого мониторинга и контроля со стороны уполномоченного органа, а также обеспечение им качественного правового регулирования бизнес-процессов. Однако проведенный анализ показал недостаточность и неэффективность этих мер. Это первый аспект в выявленных нами рисках», - заявила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова.

По ее словам, при мониторинге выполнения недропользователями обязательств в рамках заключенных контрактов не регламентирован ряд значимых вопросов. В частности, отсутствовали сроки и механизм определения нарушений условий контракта, не урегулирована процедура учета и мониторинга уведомлений, сроков и периодичности их направления после анализа отчетности. Не регламентирована процедура расчета и применения штрафных санкций, продления срока устранения нарушений.

«Недостаточность и неэффективность мер мониторинга и контроля отмечается и в процедурах распределения газа на внутренний рынок страны. В связи с тем, что стоимость газа на внутреннем рынке значительно дешевле, чем на внешнем, реализаторы газа зачастую подают заявки на поставку в большем объеме, чем требуется, а производители подают заведомо заниженные данные об объемах производства. Однако достоверность представленных заявок не проверяется акиматами и министерством ввиду отсутствия правовых актов, регулирующих порядок проверки.

Значительные риски возникают и при отборе субъектов для контрольных мероприятий ввиду отсутствия конкретных критериев выбора, что создает условия для избирательного отбора субъектов посещения. К примеру, по итогам мониторинга отчетов недропользователей за 2018 год 23 недропользователя не предоставили отчеты. Однако в годовой список посещения было включено только 7 из числа не сдавших отчеты», - рассказала спикер.

Вторая группа рисков связана с правовыми пробелами и недостатками в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Министерства энергетики. Следует отметить отсутствие критериев, по которым проводится процедура определения объемов поставки и поставщиков. Например, график поставки нефти должен разрабатываться с учетом условий контрактов и технических возможностей нефтетранспортных организаций.

«Еще одним значимым коррупционным риском является наличие конфликта интересов. Он имеет место в работе комиссий, создаваемых в министерстве и акиматах, для одобрения сводной заявки по поставке газа. Основная причина – присутствие в составе комиссий представителей ассоциаций предпринимателей, которые лоббируют аффилированные компании при распределении объемов газа. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения из регионов, а также проверки Министерства энергетики РК и надзорного органа, где подтверждаются факты неправомерного принятия решений», - считает Анар Жарова.

Помимо этого, фактором, создающим условия для возникновения рисков коррупции, являются закрытость и непрозрачность деятельности коллегиальных органов Министерства энергетики РК.

«Зачастую не проводится видеофиксация заседаний, не размещаются на официальном интернет-ресурсе протоколы, планы поставок газа. Основной причиной несоблюдения принципов прозрачности и гласности является отсутствие в правовых актах соответствующих мер мониторинга и контроля за исполнением содержащихся в них норм.

В целом, с начала текущего года Агентством и его территориальными подразделениями проведено свыше 60 анализов коррупционных рисков, более 80 антикоррупционных мониторингов. По их итогам внесено свыше 500 предложений и рекомендаций. В их реализацию государственными органами на сегодня уже принято порядка 60 организационных мер, проводится работа по законодательному изменению», - заключила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова.



