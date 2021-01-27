Какие коррупционные риски обнаружили в работе филиала Фонда медстрахования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности филиала Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал, что при проведении анализа изучали нормативные правовые акты на предмет выявления норм, содержащих предпосылки для коррупционных проявлений. Так, выяснилось, что сотрудники Фонда не подпадают под определение гражданского служащего. Оплата труда их производится без учета постановления Правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» и приказа «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в некоторых сферах системы здравоохранения».

«Данный аспект предоставляет возможность должностным лицам Фонда устанавливать завышенные должностные оклады и иные выплаты сотрудникам, что формирует негативное мнение общественности касательно рационального использования комиссионного вознаграждения на содержание фонда. Безусловно, при наличии действующей системы оплаты труда Фонда имеют место открытые коррупционные риски, связанные с распределением фонда оплаты труда и установлением должностных окладов», - сказал Н.Жахин.

Определенные риски выявили при осуществлении закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

«План закупа в прошлом году содержал 18 наименований услуг на 38 млрд тенге. Наиболее рисковым этапом является процедура выбора субъектов здравоохранения для оказания медицинских услуг. При проведении анализа ведомственных нормативных актов установлена правовая норма, способствующая предпосылкам для совершения финансовых нарушений», - сказал Н.Жахин.