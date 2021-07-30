Какие коррективы внесла пандемия в работу транспортно-логистического сервиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник столичной станции «Темір сервис» Ринат Салемгереев рассказал, как повлияла пандемия на работу транспортно-логистического сервиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определенные корективы она внесла, конечно. Очень жесткий контроль на станции: это и температурный контроль, и санитайзеры, индивидуальная работа с каждым работником станции, мы не допускаем больших скоплений. При работе с клиентами допусакем минимальные контакты, мы ограничили доступ в свое помещение, работники станции прекрасно понимают эту ситуацию. Наша станция выдержала эту ситуацию, и до сих пор работаем в штатном режиме. В этот период мы выгружали 75 контейнеров», - сказал Ринат Салемгереев в интервью журналистам.

Спикер добавил, что при необходимости вагоны проходят дополнительную обработку и на объемы работы пандемия сильно не повлияла.

«Мы просто перераспределили работу и справились. У нас на станции работает около 40 человек. Мы принимаем не только контейнеры из-за рубежа, есть и внутренний оборот. Грузы - это, как обычно, техника, электроника, товары широкого потребления. Объемы контейнерных перевозок не упали, даже есть рост. Мы можем в день переработать, если взять полный объем, около 90 контейнеров. Здесь имеются и склады для хранения, охрана. Здесь на самом подъездном пути имеются своя сортировочная система», - добавил Ринат Салемгереев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных.

«Мы планируем продолжить эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». Из-за того, что есть ограничения по Китаю, - вы знаете, что пандемия всемирная, - в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не всё стоит, но идут небольшие ограничения», - сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин.



