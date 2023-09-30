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    18:03, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие контрафактные товары ввозят в Казахстан из Китая

    Какие контрафактные товары ввозят в Казахстан из Китая
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ».

    В Комитете госдоходов сообщили, какие контрафактные товары чаще всего ввозятся в Казахстан из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Из контрафактных товаров из Китая часто ввозятся запчасти для автомобилей, спортивная обувь, галантерейные товары, зарядные устройства для мобильных телефонов, - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

    В КГД уточнили, что в 2022 году в отношении иностранных товаров, ввезенных из третьих стран, на основании заявлений правообладателей по товарным декларациям, прекращенным в связи с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности участниками внешнеэкономической деятельности, по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях было составлено и направлено в суд 13 административных материалов.

    По данным материалам, решением суда изъято и впоследствии уничтожено 23 878 единиц контрафактного товара. Также участников внешнеэкономической деятельности оштрафовали на сумму 1 225 200 тенге.

    Теги:
    Китай Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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