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Какие консультации получают владельцы авто с иностранными номерами в спецЦОНе Атырау

1 Февраля 2020 17:05
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Какие консультации получают владельцы авто с иностранными номерами в спецЦОНе Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в спецЦОНе водители авто с иностранными номерами получают консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К представителям нашего процессингового центра при ДП области, которые сегодня работают в спецЦОНе, уже обратились 15 человек. Их интересуют все нюансы регистрации автомобиля и получения казахстанского номера. Объясняем, что акция по регистрации машин продлится до 29 февраля, а вообще полностью оформить на себя машину можно до марта будущего года. Рассказываем, сколько нужно заплатить при первоначальной регистрации. Это от 663 тенге до 1 млн 365 тысяч тенге. Все зависит от года выпуска машины. А затем уж и от объема двигателя. Объясняем, что такое утилизационный сбор. В общем, люди все понимают. Многие просто не владеют информацией. Народа подходит все больше – водители по своим каналам передают друг другу, что такая акция сегодня проходит», - рассказал находящийся вспецЦОНе начальник процессингового центра ДП Атырауской области Сапи Джангазиев.

Напомним, в Атырау у владельцев машин с иностранными номерами есть возможность переоформить ее не выходя из спецЦОНа.


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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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