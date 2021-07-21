Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие конкурсы, конференции и концерты пройдут в ближайшее время в городе Нур-Султан, рассказал начальник Управления внутренней политики столицы Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На конец августа и начало сентября запланировано проведение августовской конференции педагогических работников, масштабных мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан», - сказал Даурен Бабамуратов.
Также запланировано проведение торжественного концерта для жителей и гостей столицы, концерты в жилых массивах «Думанды Сарыарқа», городской конкурс «Лучшая молодая семья», направленный на укрепление института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей, организация и проведение региональных сельскохозяйственных ярмарок, концерт камерного хора «Тәуелсіз ел ұраны», дебатный турнир «NUR-SULTAN DEBATE CUP - 2021», концерт Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой «Музыка Великой Степи», международный фестиваль творческой молодежи Shabyt «Rising New Stars», фотовыставка «Нур-Султан – столица Казахстана» и другие.
В декабре в городе запланированы мероприятия, посвященные Дню Первого Президента, тематические выставки, научно-практические конференции.
Ранее начальник управления внутренней политики города Нур-Султан Даурен Бабамуратов рассказал, какие социальные мероприятия провели в столице.
- Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
- Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
- Портрет потенциального сельского акима: каким требованиям должен соответствовать кандидат
- Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
- Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
- Готовность избирательных участков к выборам акимов проверили в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана