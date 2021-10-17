Какие концерты пройдут в камерном зале «Астана Опера» в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Опера» приготовил насыщенную программу на октябрь. На сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой слушателей ждут концерты и спектакли для взрослых и самых маленьких любителей классического искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

19 и 21 октября в 19.00 в рамках проекта «Театр «Piccolo» будет исполнена искрометная комическая опера «Дон Паскуале» Г. Доницетти. Драма-буффа на либретто Дж. Руффини по мотивам либретто А. Анелли «Сэр Марк Антонио», отличающаяся неистощимым остроумием, жизнерадостностью и мягким лиризмом, входит в двадцатку самых популярных итальянских опер и ежегодно исполняется в более чем 150 театрах мира. В опере «Дон Паскуале» есть все – любовь, притворство, жестокий розыгрыш, остроумные выходки, комические положения с переодеваниями, разочарования и разоблачения, но самое главное – это настоящий музыкальный шедевр Гаэтано Доницетти.

Солисты оперы, оркестр, хор и миманс «Астана Опера», дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель постановки – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Режиссер – Еренбак Тойкенов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, технический директор проекта – Виктор Караре, художник по свету – Сергей Кулак, директор оперной труппы – Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

24 октября в 12.00 юным театралам представят концерт для детей на казахском языке «Ішекті аспаптар отбасы» из цикла «Поход в театр». В программе воедино слиты музыка, слово ведущего, загадки, театральное действо, дети познакомятся со строением струнных инструментов и главное – их звучанием. В концерте принимают участие артисты оркестра «Астана Опера» и учащиеся Казахского национального университета искусств, музыковед – Толеген Назарбеков.

24 октября в 18.00 состоится вечер романса «Любви негромкие слова», посвященный 220-летнему юбилею композитора Александра Варламова, автора множества популярных романсов и песен. Известные романсы композитора «Красный сарафан», «На заре ты её не буди», «Соловьём залётным», «Ты не пой, соловей», «Горные вершины», «Белеет парус одинокий», а также другие романсы и инструментальные шедевры прозвучат в исполнении солистов оперы и артистов оркестра театра «Астана Опера». Поэтическую атмосферу вечера создадут и одухотворенные стихи русских поэтов.

28 октября в 19.00 первая скрипка оркестра «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и пианистка Салтанат Абильханова завершают цикл концертов «Все сонаты Людвига ван Бетховена». В концерте «Бог музыки в его вселился opus…» будут исполнены Соната для скрипки и фортепиано №7 до минор, op. 30 №2 и Соната для скрипки и фортепиано №10 соль мажор, op. 96 Людвига ван Бетховена.

Десять сонат для скрипки и фортепиано, созданных великим немецким композитором, – это шедевры камерной музыки, в которых счастливо соединились два его любимых инструмента. В этой музыке отзвуки галантности XVIII века сочетаются с новыми идеями, которые Бетховен затем реализовал в фортепианных сонатах и симфониях.

29 октября в 19.00 пройдет концерт «Под знаком Белы Бартока» из цикла «Казахквартет приглашает». Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой завершает серию концертов, посвященных 140-летию одного из крупнейших представителей венгерской композиторской школы Белы Бартока. В программе прозвучат Струнный квартет №5 фа минор, ор.20 классика венской школы Й. Гайдна, Струнный квартет №1, ор.7 Б. Бартока, а также состоится премьера струнного квартета «Елім-ай» современного казахстанского композитора Абулхаира Сагимбаева. Струнный квартет в составе: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

31 октября в 12.00 на сцене Камерного зала маленьким слушателям будет предложен концерт «Музыкальное разноголосье» из цикла «Поход в театр». Ведущая концерта – музыковед Маржан Жакенова в занимательной форме познакомит ребят со всеми видами оперных голосов, от сопрано до баса, а солисты исполнят популярные арии и дуэты из произведений композиторов-классиков, неаполитанские песни и др. В программе также примет участие хор детской театральной студии «Астана Опера», руководитель – Алтынганым Ахметова. Партия фортепиано – Раушан Бескембирова.