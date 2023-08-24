Какие коммунальные услуги подорожали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во втором квартале 2023 года Миннацэкономики в сжатые сроки утвердило 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с 1 июля текущего года. О том, на какие конкретные коммунальные услуги произошло повышение цен в этом году, можете прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».



В этом году наблюдается рост тарифов не только на свет и воду, также ожидаемы изменения чеке за тепло с наступлением отопительного сезон, что может оказать дополнительное воздействие на расходы казахстанцев. Ведь в середине июля сообщалось, что для казахстанцев средний чек по всем комуслугам увеличится на 3-4 тысячи тенге.

«Средний чек для 2-комнатной квартиры по теплу увеличится на 1620 тенге, или на 20%. В сфере электроснабжения по 19 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 16 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 92 млрд тенге. Ожидаемый эффект предполагает только в этом году снижение износа сетей с 64% до 62%. Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 660 тенге, или на 20%. В сфере водоснабжения по 15 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 13 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 29,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в этом году предполагает снижение износа сетей с 63% до 58%, 8 предприятий покинут красную зону в 2024 году. Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 200 тенге, или на 25%. В сфере водоотведения по 26 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 23 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 15,3 млрд тенге. Ожидаемый эффект в текущем году предполагает снижение износа сетей с 74% до 71%, 3 предприятия покинут красную зону в 2024 году. Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 220 тенге, или на 30%», - сказал в министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Где самые дорогие, а где дешевые тарифы на воду в Казахстане?

Таким образом, динамика утвержденных тарифов на регулируемую услугу по водоснабжению показывает, что самый высокий тариф зарегистрирован в Мангистауской области и составляет 219,36 тенге за 1 кубический метр.

На втором месте находится Жамбылская область со ставкой в 135,54 тенге за 1 кубический метр (без учета ИПУ). В данном регионе наблюдается рост тарифа на 6,52%, что приводит к новым показателям в размере 144,38 тенге за 1 кубический метр.

В тройке также присутствует Карагандинская область, где тарифы на воду выросли на 16,65% по сравнению с прошлым месяцем, достигнув уровня в 120,72 тенге за 1 кубический метр.

В столице страны показатели по водоснабжению выросли на 20%, достигнув уровня в 58,15 тенге за 1 кубический метр. В то время как в Алматы показатели также выросли, но на 15%, и составили 49,29 тенге.

Самые дешевые тарифы на воду оказались в Улытауской области, где цены выросли на 4,78%, достигнув уровня в 38,58 тенге за 1 кубический метр

В каких регионах РК выросли тарифы на услугу по водоотведению?

Тарифы на водоотведение в этом месяце изменились в 14 регионах.

Значительный рост цен на водоотведение наблюдается в Карагандинской области, где цена выросла на 65,26% и составила 156,24 тг/м3.

Вторым регионом по росту цен на водоотведение является Шымкент, где цена выросла на 30,91% и составляет 34,52 тг/м3.

В тройке регионов с самым значительным ростом цен на водоотведение также находится Абайская область, где тариф поднялся на 30,37%, и цена составляет 53,66 тг/м3

В Астане тариф вырос на 20%, достигнув уровня в 45,28 тенге, а в Алматы вырос на 15,02%, и цена составила 26,57 тенге.

Стоит отметить, что несмотря на незначительный рост в цене по сравнению с прошлым месяцем, самые дорогие тарифы на водоотведение наблюдаются в СКО, Акмолинской, Актюбинской и Жетысуской областях.

Как цены на электроэнергию в Казахстане?

Самый наибольший рост цен на электроэнергию наблюдается в Карагандинской области (ТОО «Расчетный сервисный центр»). Показатели на текущий период составляют 22,48 тенге за кВт⋅ч, что представляет собой рост на 27,01% по сравнению с прошлым месяцем.

На втором месте по росту цен на электроэнергию находится Павлодарская область (ТОО «Павлодарэнергосбыт»), где цены поднялись на 25,06%, и показатели составляют 15,02 тенге за кВт⋅ч.

В тройке также присутствует Акмолинская область, где наблюдается рост цен на электроэнергию на уровне 20,00%, и цена составляет 22,19 тенге за кВт⋅ч.

В столице страны показатели по электроэнергии выросли на 10,99%, достигнув уровня в 17,21 тенге. В то время как в Алматы показатели также выросли на 10,99%, и составили 21,62 тенге

Самые дешевые тарифы на электроэнергию оказались в Актюбинской области, где цены выросли на 14,95%, достигнув уровня в 11,07 тенге за кВт⋅ч.

На услуги в сфере теплоэнергетики наблюдается рост цен

В городах Астана и Алматы, а также в Алматинской области цены на тепло выросли на 20%. С октября астанчане за тепло должны будут платить 2765,18 тенге, алматинцы – 6256,32 тенге, а в Алматинской области – 2626,93 тенге за 1 Гкал

Значительный рост цен на тепло наблюдается в разных регионах: в области Жетису – 28,48%, в области Абай – 25,49%, в Кызылординской области – 20,08%.

Тариф в обмен на инвестиции

Стоит отметить, что текущее состояние инфраструктуры ЖКХ по стране требует обновления для бесперебойного обеспечения граждан качественными коммунальными услугами. Кроме того, в данной сфере наблюдается отток квалифицированных специалистов, у которых годами не повышались заработные платы.

Для решения этих проблем Министерством реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой на 2023-2029 годы предполагается привлечение порядка 3 трлн. тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей.

«По нашим расчетам это позволит обеспечить снижение износа сетей на 20% к 2029 году. На текущий год привлечено порядка 250 млрд. тенге инвестиций для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей, что позволит снизить износ сетей на 3,2%. В первом квартале 2023 года внесены поправки в законодательство в сфере естественных монополий в части изменения тарифов до завершения срока их действия для увеличения ремонтных работ, зарплат работников субъектов естественных монополий, компенсации расходов СЕМ на содержание и эксплуатацию бесхозяйных сетей», - сообщили в МНЭ.

В рамках принятых поправок, во втором квартале текущего года Министерством утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с вводом в действие с 1 июля т.г.

Как отметили в ведомстве, изменение тарифов на коммунальные услуги в среднем составило от 10 до 30%, с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий. При этом, уязвимые слои населения защищены от роста тарифов за счет реализации механизма жилпомощи.

«Таким образом, увеличение среднего чека по всем коммунальным услугам для 2-х комнатной квартиры (60 кв.метров) составит порядка 3-4 тыс. тенге. Также для повышения зарплаты работников субъектов естественных монополий до среднеотраслевого показателя и снижения оттока кадров планируется увеличить доход порядка 200 тыс. работникам сферы ЖКХ со 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге. Вместе с тем, передача более 25 тыс. км бесхозяйных сетей в доверительное управление и в коммунальную собственность позволит обеспечить стабильность предоставляемых услуг», - говорится в информации министерства.

Что делать в случаях необоснованного завышения счетов за коммунальные услуги?

Что касается прозрачности и открытости, то в процесс тарифного регулирования в обязательном порядке вовлекаются потребители путем проведения публичных слушаний (офлайн и онлайн формат), заседаний региональных комиссий (с участием общественности), отчетностей предприятий перед потребителями и др. Все мероприятия освещаются средствами массовой информации. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в электронной базе «Монополист». Каждый гражданин может зайти в систему и посмотреть документацию. Закупки предприятий также переведены в электронный формат.

Контроль целевого использования средств потребителей обеспечивается с привлечением общественности и технических экспертов.

В случае необоснованного завышения счетов за коммунальные услуги, средства будут возвращаться потребителям через перерасчет в последующих счетах. При подозрении возможного вывода капитала за рубеж, материалы передаются в правоохранительные органы.

Введена система управления рисками, согласно которой проводится автоматизация госконтроля и надзора, проверки назначаются без участия человека.

Вместе с тем, для обеспечения прозрачности использования привлеченных средств по целевому назначению в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» Министерством совместно с МИО, общественниками и СМИ проведены пресс-туры по 87 коммунальным предприятиям.

При этом семьи с низким уровнем доходов защищены от роста тарифов за счет реализации механизма жилищной помощи. За компенсацией им необходимо обратиться в акимат.