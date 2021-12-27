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Какие коллекционные монеты выйдут в ближайшие два года

27 Декабря 2021 12:05
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Какие коллекционные монеты выйдут в ближайшие два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный специалист управления дизайна банкнот и монет Национального Банка Казахстана Айжан Машеева рассказала о том, какие коллекционные монеты выйдут в ближайшие два года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

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- Национальный Банк Казахстана (НБК) утвердил тематику выпуска коллекционных монет национальной валюты на 2022-2023 годы. В ближайшие два года мы продолжим серии «Выдающиеся события и люди», «Обряды, национальные игры Казахстана», «Флора и фауна Казахстана», «Сокровища степи», «Культовые животные – тотемы кочевников», «Магические символы», «Сказки народа Казахстана», «Портреты на банкнотах», «Города Казахстана», - сообщила Айжан Машеева.

Помимо уже известных монетных серий, ожидаются и совершенно новые – это «Идеи мироздания» и «Изучай монеты – открывай Казахстан». Новая серия «Идеи мироздания» представляет устройство мира глазами древних цивилизаций (тенгрианская, индийская, китайская, египетская и др.). Это будут двухкомпонентные монеты из тантала и серебра с использованием уникальной конструкторской технологии в виде пазла. Идея заключается в отображении элементов древней цивилизации на танталовой части и символов, олицетворяющих современный мир, на серебряной части монет. Первыми в обращение выйдут монеты «Взгляд Тенгри» и «Индийский взгляд».

Новая серия «Изучай монеты – открывай Казахстан» призвана представить мировому сообществу достижения страны, в том числе в области современной культуры, искусства, спорта и др. При разработке монет будут затронуты различные темы: от современных молодежных трендов до уникальных природных достопримечательностей.

В 2022 году в обращение выйдут 5 видов циркуляционных монет номиналом 100 тенге из новой серии «Сакский стиль» общим тиражом 5 млн. Ожидается также выпуск коллекционных блистерных наборов «Сохраним природу Казахстана»: «Снежный барс» (в 2022 году) и «Балхашский тигр» (в 2023 году). Они будут состоять из 8 циркуляционных монет номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге и выйдут тиражом 30 000 штук.

Подробный план выпуска монет на 2022-2023 годы будет опубликован на сайте НБК.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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