22 Июня 2022 14:06

Какие коды для автомобильных госномеров будут в новых областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При введении новых цифровых обозначений регионов жителям новообразованных областей Казахстане не нужно менять прежние госномера. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, согласно Указу Президента от 4 мая текущего года созданы три новых региона - Абайская, Жетысуская и Улытауская области. При этом в Казахстане для идентификации региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17). Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке.

В этой связи, предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям в следующем порядке: Абайская область - 18, Жетысуская область 19, Улытауская область – 20.

«Вместе с тем, при введении новых цифровых обозначений регионов на государственных регистрационных номерных знаках жителям новых областей не требуется замена прежних госномеров на транспортных средствах», - пояснили в министерстве.