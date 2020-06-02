Какие книги читать для преодоления коррупции в обществе, посоветовал Дархан Кыдырали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «РГ «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали поделился мнением о существующих угрозах коррупционного плана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Госслужащие часто приводят в пример постулаты Макиавелли о том, как достичь власти. Думаю, корни коррупции произрастают именно там. Потом что молодежь, читающая о том, какими путями можно достичь власти, нередко злоупотребляет впоследствии властью и может пойти на обман. Как вы знаете, в обществе сейчас очень много самых разнообразных книг. Одна из них - «Қайырымды қала тұрғындары», написанная Аль-Фараби тысячи лет назад. Кроме того, в книге в книге Юсуфа Баласагуни «Құтты білік» написано, какими должны быть государственные служащие и правители. По ней учился сам Абай. К слову, в известном всем произведении Абая «Ғылым таппай мақтанба» говорится, что причиной коррупции являются жадность и ненасытность», - сказал Дархан Кыдырали во время онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы.

По его словам, Абай всегда поднимал вопросы совести, осуждал неприемлемые поступки и черты характера.

«Помимо этого, во многих произведениях говорится много мудрых вещей. В частности, в трудах Навои написано о важности сохранения добропорядочности. Кроме того, аналогичные мысли описываются и в других трудах, включая труды мусульманских ученых. Абай говорил, что в сердце надо одинаково хранить мужество и ум. Есть его слова «Сохраняй сердце горячим, ум светлым, а мужество твердым». Сердце считается гнездом этой справедливости и милосердия. Поэтому госслужащий должен быть не только умным или квалифицированным, но и обладать большим сердцем», - подчеркнул глава «Egemen Qazaqstan».

«Коррупцию можно связать с неспособностью преодолеть самого себя, свои недостатки. Коррупция – это не только вопрос совести, она отражает достоинство человека», - заключил спикер.



