Какие книги читает министр просвещения РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов дал интервью, в котором поделился списком прочитанных им в последнее время книг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.
Глава ведомства отметил важность проекта «Читающая школа», а также сообщил, какие последние три книги он прочитал.
«Очень важно читать книги. По работе я читаю различные аналитические материалы и специальную литературу. Кроме того, полезно читать художественную литературу. Если говорить о моих последних прочитанных книгах, то недавно прочитал книгу Мэтью Сайеда «Принцип «черного ящика»». Также прочитал книгу гарвардского профессора Майкла Сэнделя «Тирания заслуг». Буквально недавно перечитал Ремарка «Ночь в Лиссабоне», где описываются события времен Второй мировой войны. Эту книгу я читал лет 10-15 назад», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Он также подчеркнул, что в рамках проекта «Читающая школа» приобретается художественная литература для школьных библиотек, детей активно приобщают к чтению.