26 Июля 2022 16:37

Какие книги читает министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов дал интервью, в котором поделился списком прочитанных им в последнее время книг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Глава ведомства отметил важность проекта «Читающая школа», а также сообщил, какие последние три книги он прочитал.

«Очень важно читать книги. По работе я читаю различные аналитические материалы и специальную литературу. Кроме того, полезно читать художественную литературу. Если говорить о моих последних прочитанных книгах, то недавно прочитал книгу Мэтью Сайеда «Принцип «черного ящика»». Также прочитал книгу гарвардского профессора Майкла Сэнделя «Тирания заслуг». Буквально недавно перечитал Ремарка «Ночь в Лиссабоне», где описываются события времен Второй мировой войны. Эту книгу я читал лет 10-15 назад», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта «Читающая школа» приобретается художественная литература для школьных библиотек, детей активно приобщают к чтению.