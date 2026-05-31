Какие книги чаще всего читает молодежь Павлодарской области

С начала года Павлодарскую областную библиотеку имени С. Торайгырова посетили более 93 тысяч читателей. Большинство из них молодежь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поскольку библиотека является универсальной, здесь представлены книги по самым разным направлениям: помимо художественной литературы, имеются научно-популярные труды, литература по праву, сельскому хозяйству, техническим и медицинским наукам, краеведению и другим темам.

Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

— С читателями на постоянной основе работают три отдела областной библиотеки имени Торайгырова. Один из них — абонементный отдел, где читатели берут книги домой. Молодежь чаще всего выбирает художественную литературу. По итогам последних месяцев заметно, что павлодарская молодежь активно читает историко-познавательные и мотивационные книги. В частности, большим спросом пользуются книги издательства «Отбасы хрестоматиясы» — «Каныш и научный фронт» и «Узбекали и культурный фронт», молодые люди их читают и обсуждают, — рассказала директор библиотеки Шолпан Шахметова.

Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

Также отмечается высокий интерес молодежи к произведениям классиков казахской литературы. Среди наиболее востребованных авторов — Мухтар Ауэзов, Абиш Кекильбаев, Тынымбай Нурмагамбетов, Оралхан Бокей, Зейнолла Кабдолов, Сабит Муканов, Азильхан Нуршайыков, Герольд Бельгер, Тахауи Ахтанов, Толымбек Абдирайым, П. Буль и другие.

Местная молодежь приходит в библиотеку не только читать книги, но и заниматься научными исследованиями, писать дипломные и курсовые работы, а также рефераты по выбранным специальностям.

Для популяризации чтения среди молодежи реализуются проекты «Книга и писатель», «Павлодарцы читают детям», «Читающий Павлодар», «Дети Иртыша-Баяна», «Писатель», «Павлодарская книга шрифтом Брайля», «Библиотека — маяк села» и другие. Эти инициативы способствуют духовному развитию молодого поколения и укреплению интереса к национальным ценностям.

Напомним, Глава государства подписал указ о развитии культуры чтения.