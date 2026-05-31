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    Какие книги чаще всего читает молодежь Павлодарской области

    С начала года Павлодарскую областную библиотеку имени С. Торайгырова посетили более 93 тысяч читателей. Большинство из них молодежь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие книги чаще всего читают молодежь Павлодарской области
    Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

    Поскольку библиотека является универсальной, здесь представлены книги по самым разным направлениям: помимо художественной литературы, имеются научно-популярные труды, литература по праву, сельскому хозяйству, техническим и медицинским наукам, краеведению и другим темам.

    Какие книги чаще всего читают молодежь Павлодарской области
    Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

    — С читателями на постоянной основе работают три отдела областной библиотеки имени Торайгырова. Один из них — абонементный отдел, где читатели берут книги домой. Молодежь чаще всего выбирает художественную литературу. По итогам последних месяцев заметно, что павлодарская молодежь активно читает историко-познавательные и мотивационные книги. В частности, большим спросом пользуются книги издательства «Отбасы хрестоматиясы» — «Каныш и научный фронт» и «Узбекали и культурный фронт», молодые люди их читают и обсуждают, — рассказала директор библиотеки Шолпан Шахметова.

    Какие книги чаще всего читают молодежь Павлодарской области
    Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

    Также отмечается высокий интерес молодежи к произведениям классиков казахской литературы. Среди наиболее востребованных авторов — Мухтар Ауэзов, Абиш Кекильбаев, Тынымбай Нурмагамбетов, Оралхан Бокей, Зейнолла Кабдолов, Сабит Муканов, Азильхан Нуршайыков, Герольд Бельгер, Тахауи Ахтанов, Толымбек Абдирайым, П. Буль и другие.

    Местная молодежь приходит в библиотеку не только читать книги, но и заниматься научными исследованиями, писать дипломные и курсовые работы, а также рефераты по выбранным специальностям.

    Для популяризации чтения среди молодежи реализуются проекты «Книга и писатель», «Павлодарцы читают детям», «Читающий Павлодар», «Дети Иртыша-Баяна», «Писатель», «Павлодарская книга шрифтом Брайля», «Библиотека — маяк села» и другие. Эти инициативы способствуют духовному развитию молодого поколения и укреплению интереса к национальным ценностям.

    Напомним, Глава государства подписал указ о развитии культуры чтения.

    Книги Регионы Казахстана Молодежь Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор