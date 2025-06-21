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    19:24, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие казахско-китайские проекты реализуются в Астане

    Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о подписании нескольких стратегических соглашений с китайскими партнерами, передает агентство Kazinform.

    LRT
    Фото: акимат Астаны

    В их числе — запуск LRT в тестовом режиме уже этой осенью, строительство логистического парка за $150 млн, внедрение сети 10G от Huawei и строительство водовода стоимостью $1,3 млрд.

    — По проекту строительства LRT подписан меморандум в части дальнейшей эксплуатации, содержания. Мы планируем этой осенью, уже в сентябре, в тестовом режиме запустить этот объект. Порядка 150 наших граждан сейчас проходят обучение в Китае. Меморандум предусматривает эксплуатацию системы легкорельсового транспорта совместно с китайскими партнерами, — сказал аким.

    Также подписаны документы по гостиничному комплексу Soho Holding на сумму $60 млн и мусоросжигательному заводу с Shenzhen Energy — $230 млн.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить реализацию соглашений между Казахстаном и КНР.

    Теги:
    ЛРТ Китай Женис Касымбек Астана КНР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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