Какие казахско-китайские проекты реализуются в Астане

В их числе — запуск LRT в тестовом режиме уже этой осенью, строительство логистического парка за $150 млн, внедрение сети 10G от Huawei и строительство водовода стоимостью $1,3 млрд.

— По проекту строительства LRT подписан меморандум в части дальнейшей эксплуатации, содержания. Мы планируем этой осенью, уже в сентябре, в тестовом режиме запустить этот объект. Порядка 150 наших граждан сейчас проходят обучение в Китае. Меморандум предусматривает эксплуатацию системы легкорельсового транспорта совместно с китайскими партнерами, — сказал аким.

Также подписаны документы по гостиничному комплексу Soho Holding на сумму $60 млн и мусоросжигательному заводу с Shenzhen Energy — $230 млн.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить реализацию соглашений между Казахстаном и КНР.