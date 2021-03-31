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    18:29, 30 Март 2021 | GMT +6

    Какие категории выпускников смогут принять участие в ЕНТ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие категории выпускников смогут принять участие в ЕНТ этого года, рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас количества пунктов проведения ЕНТ достаточно по всем регионам. По всем пунктам готовность имеется, количество потоков в день два, и, соответственно, мы уже апробировали все в марте», - сказал Мирас Дауленов на аппаратном совещании ведомства.

    Вице-министр также сообщил, какие категории выпускников смогут принять участие в нынешнем ЕНТ.

    «В данном ЕНТ, которое мы планируем провести, будут участвовать следующие категории выпускников: это выпускники организаций среднего образования текущего года, выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического, профессионального среднего образования, а также выпускники организаций образования за рубежом, а также лица, не являющиеся гражданами РК и окончившие учебные заведения за рубежом. В прошлом году мы для них устраивали ЕНТ в удаленном формате в связи с пандемией, поэтому они уже имеют опыт сдачи в электронном формате ЕНТ и для них это не будет новшеством», - сообщил Мирас Дауленов.


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