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    23:23, 08 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Какие категории осужденных попадают под амнистию в честь 30-летия Независимости Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие категории осужденных попадают под амнистию в честь 30-летия Независимости Казахстана? Об этом в эфире программы «Национальный интерес» рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами подготовлен законопроект по амнистии. Действительно к 30-летию Независимости по поручению Главы государства подготовили данный документ. Под амнистию попадают граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. Только эта категория и несовершеннолетние, люди прикладного возраста, инвалиды первой и второй группы, беременные женщины и женщины, имеющие несовершеннолетних детей», - пояснил министр внутренних дел РК.

    По его словам, на освобождение попадают около тысячи осужденных по этой статье, под пробационный контроль – около трех тысяч.

    «Второй пункт амнистии: кому сократят сроки отбытия наказания. Под нее попадают 1 300 человек и около тысячи человек, которые находятся на пробационном контроле. Третий пункт – по уголовным делам, которые находятся в производстве. У нас расследуются около пяти тысяч уголовных дел по тем статьям, которые попадают под амнистию. По ним 316 человек находятся под арестом, в отношении них будет приниматься решение: если они согласны с применением амнистии в отношении них, если признают свою вину, подпадут под амнистию. Если считают себя невиновными, то следствие будет продолжаться», - добавил Ерлан Тургумбаев.


    Теги:
    МВД РК Мнения 30 лет Независимости Правоохранительные органы
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