Какие категории населения прошли вакцинацию от  COVID-19 в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Какие категории населения прошли вакцинацию от COVID-19, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля 2021 года в Атырауской области I компонентом «Спутник V»« провакцинированы 14842 человека. Из них - 2253 медицинских работника, 1984 педагога, 648 сотрудников полиции, 115 студентов, 71 сотрудник закрытых учреждений, 715 сотрудников правоохранительных органов, 177 государственных служащих, 164 больных с хроническими заболеваниями; 8715 местных жителей. II компонентом «Спутник V» провакцинированы 3434 человека. Из них - 1538 медицинских работников, 1287 педагогов, 234 сотрудника полиции, 4 студента, 41 сотрудник закрытых учреждений, 210 сотрудников правоохранительных органов, 30 государственных служащих; 90 местных жителей. В Атырауской области функционируют 23 прививочных пункта: 15 в городе Атырау, 8 - в районах области», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, для массовой вакцинации населения управлением здравоохранения подготовлены 5 дополнительных прививочных пунктов.

Как ранее сообщалось, четыре тысячи работников месторождения Тенгиз привились вакциной «Спутник V».